HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Guru Nasional 2023, Siswa Blak-blakan Ungkap Guru Favorit

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |06:01 WIB
Hari Guru Nasional 2023, Siswa Blak-blakan Ungkap Guru Favorit
Para siswa di sekolah Imanuel buka-bukaan siapa guru favorit mereka (Foto: Richard Ariyanto)
A
A
A

JAKARTA – Selamat Hari Guru Nasional 2023 untuk para guru. Guru adalah pribadi yang mengantar kita kepada pintu pengetahuan. Apalagi, kita bertemu dengan banyak guru yang mendidik kita. Siapa sih guru favorit kamu?

Di SMP Imanuel, Bekasi, Jawa Barat, para siswa begitu semangat begitu ditanya tentang guru favorit mereka. Kepada Okezone, Sabtu (25/11/2023), berikut adalah cerita para siswa tentang guru favorit mereka. Jawaban mereka pun lucu dan tulus dari hati.

Guru Favorit Para Siswa

1. Yehezkiel Adelio Velsa, Kelas 8-2

Menurutnya, hari guru adalah hari untuk Memperingati guru yang mengajar kita dari kecil sampai saat ini (SMP). Walaupun ada guru-guru yang galak, tapi mayoritas tegas.

“Tertib trus asyik,” ucapnya.

Saat ditanya guru favoritnya, dia menyebut Bu Hilda. Alasannya karena bisa diajak ngobrol walaupun agak tegas.

“Panjang umur, sehat selalu dan rezekinya diluaskan,” harapannya untuk para guru-guru.

 Hari Guru Nasional di Sekolah Imanuel Bekasi (Foto: Richard Ariyanto)

2. Stefani Vinka Sari Sirait, Kelas 8-2

Stefani sempat berfikir lama, lalu ia menjawab “Hari untuk mengenang jasa guru yang membimbing kita,” katanya.

Dia mengungkapkan guru favorit adalah guru yang baik, asik, bisa diajak bercanda, dijadikan tempat curhat. “Alasannya bisa sampai curhat karena gurunya sangat terbuka, bisa ngasih jalan keluar bahkan solusi,” ucapnya dengan haru.

Dari berbagai guru yang ada, dia menyebut pak Robin sebagai guru favoritnya. “Asyik banget, bisa diajak bercanda,” jawabnya saat ditanya alasan memilih guru favoritnya.

Stefani juga berharap guru-guru diberi kesehatan biar terus bisa mengajar Stefani dan kualitas pembelajarannya lebih baik.

3. Farel Novrian Nahuway, kelas 9-2

Saat ditanya, Farel memerlukan waktu untuk menjawab karena banyaknya pertimbangan. Ia menjawab guru itu seperti ibu penyayang, yang bisa mendidik kita. Dari seluruh guru yang ada, ia menjawab pak Robin sebagai guru favorit. Alasannya karena baik, sering diberi makanan, jajanan bahkan barang untuknya

