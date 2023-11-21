Gwen Ashley Ternyata Desainer Lulusan Kampus Australia, Istri Ryan Harris Anak Bos AirAsia

JAKARTA – Pernikahan mewah crazy rich AirAsia yakni Ryan Harris dan Gwen Ashley menuai perhatian publik. Pasalnya pernikahan ini menghabiskan dana dekorasi sebesar Rp75 miliar. Pernikahan berdekorasi ferrari ini antara anak bos AirAsia dengan anak desainer ternama. Lantas, siapa sosok Gwen Ashley yang ternyata desainer lulusan kampus Australia?

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023), Gwen Ashley Widodo adalah anak dari desainer ternama Surabaya Warren Tjandra Widodo. Ayahnya pemilik butik gaun mewah Nancy Warren Couture. Butik ini terkenal di kalangan selebriti, banyak artis papan atas yang memesan gaun indah dari butik Warren Tjandra.

Terkenal berkat pernikahan mewahnya dengan anak bos AirAsia, Ryan Harris, Gwen ternyata seorang desainer berbakat lulusan kampus luar negeri. Gwen menempuh pendidikan dasarnya di Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan di bidang fashion designer di negeri Australia.

Pada tahun 2021, Gwen menamatkan pendidikan Bachelor of Fashion Merchandising pada jurusan Fashion Merchandising di Torrens University, Australia.

Melihat almamater kampus ternama, tak heran jika karir Gwen di bidang fashion designer gemilang. Setelah lulus dari Torrens University Australia, Gwen meniti karirnya pada butik sang ayah Nancy Warren Couture, Surabaya. Disini Gwen menghasilkan banyak karya busana-busana mewah.