Riwayat Pendidikan Prilly Latuconsina, Lulusan Komunikasi dari LSPR

JAKARTA - Riwayat Pendidikan Prilly Latuconsina menarik untuk disimak di tengah filmnya yang tengah populer yaitu Budi Pekerti. Setelah film Danur, namanya kembali naik daun berkat film itu. Selain sukses, publik juga mengenal Prilly sebagai artis yang peduli dengan pendidikan.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (11/11/2023), Prilly mempunyai nama panjang Prilly Mahatei Latuconsina. Prilly merupakan lulusan ilmu komunikasi. Di mana kuliahnya?

Riwayat Pendidikan Prilly Latuconsina

Prilly mendapatkan gelar dari LSPR jurusan ilmu komunikasi. Sebelumnya, Prilly pernah bersekolah di SDIT Asy-Syukriyyah karena keinginan sang ayah untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Lalu berlanjut di SMP Negeri 4 Tangerang dan SMA negeri 7 Tangerang. Namun karena memiliki jadwal dan kesibukan yang sangat padat saat SMA, Prilly memutuskan untuk homeschooling bersama Kak Seto.

Di tengah sibuknya dengan bisnis dan entertainment, Prilly tetap mengenyam pendidikan dan dia berhasil untuk mendapatkan S1 pada tahun 2021 lalu, bahkan lulus dengan predikat Summa Cum Laude dan mendapatkan Beasiswa Full Pascasarjana S2 dari LSPR Dengan pendidikannya yang lumayan tinggi ini, Prilly menempuh berbagai macam karir dan bisnis yang ditempuh. Seperti pernah ikut modelling semenjak SD kelas 6 dan pernah memenangkan juara umum sebagai Top Modeling Indonesia Tahun 2008. Penulis 4 novel dan buku, 11 wirausaha, bahkan saat ini Prilly memerankan Tita dalam film Budi Pekerti.