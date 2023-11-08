Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal Richard Theodore, CEO dan Konten Kreator Lulusan S2 Bisnis yang Viral Bagi-Bagi BBM

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:18 WIB
Mengenal Richard Theodore, CEO dan Konten Kreator Lulusan S2 Bisnis yang Viral Bagi-Bagi BBM
Richard Theodore viral karena ingin borong pom bensin (Foto: TikTok)
A
A
A

 

JAKARTA - Viral sosok Richard Theodore, seorang konten kreator yang membagi-bagikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax ke pengendara kendaraan. Sosok CEO sambal itu menjadi sorotan dengan 7,6 juta pengikut di TikTok. Ternyata, Richard Theodore merupakan CEO dengan latar belakang pendidikan S2 bisnis.

Dia merupakan satu di antara konten kreator ternama di Indonesia kembali hadir dengan aksi sosialnya. Video viral itu memperlihatkan Richard memborong BBM di sebuah SPBU di Jalan Kesehatan Raya, Bintaro, Jakarta Selatan, Minggu (5/11/2023).

Dia pun membagikan BBM tersebut kepada masyarakat yang melintas secara gratis. Terlihat hampir ribuan masyarakat yang didominasi pengendara sepeda motor mengantre untuk mendapatkan BBM gratis tersebut.

Masyarakat umum dan para pengemudi ojek online tampak semringah dengan aksi sosial yang dilakukan Richard Theodore. Tak hanya berbagi BBM gratis, pria yang akrab disapa bang Rich tersebut mengajak masyarakat yang mengantre untuk bermain suit Jepang.

Jika ada yang berhasil memenangkan game, Richard bakal memberikan hadiah berupa uang Rp20 ribu. "Hahaha... Yeay buat anak jajan," ujar seorang ibu yang berhasil memenangkan suit batu, gunting, kertas tersebut dikutip dari media sosial TikTok, Rabu (8/11/2023).

 BACA JUGA:

Riwayat Pendidikan Richard Theodore

 

Dia merupakan CEO Sambal Bakar Indonesia. Richard lulusan Binus University Alam Sutera jurusan Bisnis. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di kampus yang sama untuk mendapat gelar Magister (S2) Business Managerial Economics.

"Yang memotivasi adalah ingin berbagai dalam bentuk yang yang dibutuhkan benar benar oleh masyarakat, saya sering berbagi soal uang dan makanan tapi bensin suatu bahan pokok yang menarik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Richard.

Adapun pemilihan lokasi tersebut karena dekat dengan pemukiman sebab dia ingin masyarakat bisa dengan mudah mengakses bensin gratis tersebut dengan mudah.

"Kemungkinan besar akan ada aksi berbagi lagi, tetapi, tunggu saja akan ada konten yang lebih besar skala nya dan biar berdampak untuk banyak orang lagi," tuturnya.

 BACA JUGA:

Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin mendapatkan BBM gratis memang sempat membuat jalan di sekitar SPBU menjadi macet. Untuk itu, Richard pun meminta maaf akibat kendala yang terjadi.

"Sebelumnya kita minta maaf atas kemacetan yang terjadi, tetak kita sudah berkordinasi dengan pihak kepolisian dan keamanan setempat, tetapi kemacetan tetap tidak bisa dihindari karena antusias yang besar sekali dari masyarakat," ucap Richard.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771/riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681/riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184357/hakim-Euo9_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987/soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976/arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement