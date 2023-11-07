Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Saldi Isra, Hakim MK Tak Langgar Etik soal Dissenting Opinion Usia Capres

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:01 WIB
Riwayat Pendidikan Saldi Isra, Hakim MK Tak Langgar Etik soal Dissenting Opinion Usia Capres
Riwayat pendidikan Saldi Isra (Foto: MK)
A
A
A

 


JAKARTA - Riwayat pendidikan Saldi Isra, hakim konstitusi yang dinyatakan tidak melanggar etik akibat dissenting opinion batas usia capres menarik untuk disimak. Dia dinyatakan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak melanggar etik. Sebelumnya Saldi Isra sempat menyatakan bingung dengan putusan MK menarik diketahui. Riwayat pendidikannya menarik untuk disimak.

 BACA JUGA:

Belakangan ini nama Saldi Isra hakim konstitusi menjadi sorotan publik karena ia berbeda pendapat atau dissenting opinion pada putusan MK perihal batas usia cawapres. Ia mengaku bingung karena perubahan keputusan MK berlangsung sangat cepat dan hal tersebut jauh dari batas nalar.

Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023), Saldi Isra memiliki riwayat pendidikan yang gemilang. Berikut penjelasannya:

 BACA JUGA:

Riwayat Pendidikan Saldi Isra Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Saldi Isra lahir di Paninggahan, Sumatera Utara pada 20 Agustus 1968 sehingga usianya saat ini adalah 55 tahun. Ia memiliki istri bernama Leslie Annisaa Taufik dan memiliki empat orang anak yang bernama Wardah A, Ikhsaniah Saldi, Aisyah 'Afiah Izzaty Saldi, dan Muhammad Haifah Saldi. Agama yang dianut oleh Saldi Isra adalah Islam.

Lulus dari SMA, Saldi Isra sempat memiliki cita-cita untuk menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun ia justru pergi ke Jambi untuk mencari kerja. Setelah itu, Saldi tetap menempuh pendidikan kuliah di Universitas Andalas jurusan Ilmu Hukum.

Lulus dengan predikat Summa Cum Laude IPK 3,86 Saldi langsung bekerja sebagai dosen di Universitas Bung Hatta pada tahun 1995. Selanjutnya ia bekerja sebagai dosen di Universitas Andalas sambil melajutkan pendidikannya ke Universitas Malaya, Malaysia dan lulus dengan gelar Master of Public Administration pada tahun 2001.

Halaman:
1 2
