PPI Dunia Kenalkan Ragam Beasiswa di Luar Negeri

JAKARTA - Direktorat Festival Luar Negeri mengadakan program kolaborasi perdana untuk membuka lembaran baru kepengurusan PPI Dunia periode 2023-2024 dan memperkenalkan ragam beasiswa dan budaya dari penjuru dunia. Pertemuan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) awal tahun ini membuahkan kerja sama berupa Siaran Informasi Pendidikan yang bisa didengarkan secara streaming oleh seluruh lapisan masyarakat melalui aplikasi RRI Digital.

Pada kepengurusan sebelumnya, PPI Dunia telah berhasil mengadakan program kerja serupa dengan total 21 sesi siaran yang mengundang narasumber dari berbagai negara selama satu periode. Kegiatan semacam ini menjadi jembatan informasi anak bangsa untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas dari narasumber berupa pengalaman dan kisah perjuangan mereka selama merantau di negeri orang.

Dalam program Study Abroad Around The World serta akan lebih banyak membahas ragam beasiswa dan budaya dari penjuru dunia. Direktur Festival Luar Negeri PPI Dunia, Evelyn Cornelia Chandra, berharap dengan adanya program ini, teman-teman dari seluruh belahan dunia dapat mendapatkan informasi pendidikan baik itu beasiswa, sekolah, lingkungan, dan budaya.

Kepala Bidang Informasi Pendidikan PPI Dunia, Ridha Bahrul Ulum, berharap bahwa program kolaborasi PPI Dunia bersama RRI ini mampu mendorong semangat generasi muda untuk bisa mengenyam pendidikan di luar negeri.

“Dalam program siaran ini, kami kenalkan ragam beasiswa dan juga budaya dari penjuru dunia. Tujuannya adalah teman-teman bisa punya ketertarikan ketika memilih negara beserta universitas mana yang sekiranya sesuai. Target kami pada periode ini dapat menghadirkan 30 narasumber dari berbagai negara,” jelasnya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (7/11/2023).

Perwakilan PPI Negara yang tersebar di tiga kawasan berbeda (Amerika-Eropa, Timur Tengah-Afrika, dan Asia-Oseania) akan membahas berbagai aspek seputar beasiswa yang mereka peroleh beserta langkah-langkah untuk mendapatkannya. Selain itu, mereka juga akan berbagi pengalaman unik selama menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk tantangan, suka duka, serta proses adaptasi di lingkungan baru. Tak hanya itu, mereka juga akan memaparkan perbedaan budaya yang mereka rasakan selama menuntut ilmu di negara studi mereka.

Sebelumnya, Rosyid Shidiq Hidayatulloh selaku Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan. Saat siaran berlangsung, ia mengungkapkan bahwa beasiswa yang ditawarkan di negara Taiwan sangat beragam.

“Teman-teman jangan khawatir perihal bahasa, nanti dari kampus akan menyediakan mata kuliah wajib dan tambahan bahasa Mandarin sehingga mampu untuk bertahan hidup,” tuturnya.

Radya Mahardika yang merupakan Ketua PPI Selandia Baru, memberikan kesan dan pesan ketika pertama kali menginjakkan kakinya di Negeri Kiwi ini hingga awal mula bagaimana dirinya beradaptasi. “Waktu awal-awal memang agak sulit, saya di Jakarta yang (cuacanya) panas, lalu di sini (Selandia Baru) yang cuacanya dingin,” ucapnya.