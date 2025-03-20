Pelajar Indonesia-Turki Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak Palestina

JAKARTA – Sekelompok pelajar Indonesia di Turki hadir untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak Palestina yang saat ini menetap di Yordania. Aksi kemanusiaan yang sarat akan kepedulian ini menjadi bukti nyata bahwa solidaritas tak mengenal batas negara.

Inisiatif diprakarsai oleh sembilan pelajar Indonesia, yaitu Rais Aqmaril, Haritsah Mujahid, Kean Rayhan, Dinanda Nurkhaurora, Melissa Scott, Saniyyah, Arsy Shakila, Fachry, dan Abdullah Azzam yang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan seperti DT Peduli, Islamic Kindly, dan MT Annisa Istanbul.

1. Penyaluran Donasi

Seluruh donasi yang terkumpul melalui para mahasiswa dan lembaga tersebut disalurkan melalui Tim Peduli yang bermarkas di Amman, Yordania, untuk memastikan bantuan tersebut disalurkan dengan tepat sasaran.

Aksi berbagi Ramadhan ini dilakukan selama 5 hari pada tanggal 2, 3, 4, 8, dan 9 Maret 2025 serta berhasil menjangkau 4 dari 13 kamp pemukiman Palestina di sekitar Kota Amman.

Kegiatan ini terwujud berkat donasi yang dikumpulkan oleh sekelompok pelajar Indonesia di Turki ini, baik dari teman, keluarga, hingga para pengikut di media sosial. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menghimpun bantuan sebesar USD 1.933, EUR 180, dan Rp31,2 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk menyediakan ratusan paket hidangan berbuka puasa, uang saku bagi anak-anak, serta pembelian selimut dan perlengkapan musim dingin lainnya kepada keluarga Palestina yang berada di kamp-kamp pemukiman sementara.

2. Kebahagiaan Anak-Anak Palestina

Rais Aqmaril, sebagai inisiator kegiatan, berharap bantuan ini dapat menghadirkan senyum kebahagiaan bagi saudara-saudara di Palestina. Ramadhan adalah bulan berbagi, dan semoga inisiatif kecil ini dapat menjadi secercah cahaya bagi mereka yang sedang berjuang di tengah keterbatasan. Sebagai mahasiswa Indonesia di perantauan, kami ingin turut hadir dan menjadi bagian dari perjuangan untuk saudara-saudara kami di Palestina. Semoga langkah kecil ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi cinta dan meringankan beban mereka.