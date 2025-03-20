Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pelajar Indonesia-Turki Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak Palestina

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |07:35 WIB
Pelajar Indonesia-Turki Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak Palestina
Pelajar Indonesia-Turki Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak Palestina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sekelompok pelajar Indonesia di Turki hadir untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak Palestina yang saat ini menetap di Yordania. Aksi kemanusiaan yang sarat akan kepedulian ini menjadi bukti nyata bahwa solidaritas tak mengenal batas negara.

Inisiatif diprakarsai oleh sembilan pelajar Indonesia, yaitu Rais Aqmaril, Haritsah Mujahid, Kean Rayhan, Dinanda Nurkhaurora, Melissa Scott, Saniyyah, Arsy Shakila, Fachry, dan Abdullah Azzam yang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan seperti DT Peduli, Islamic Kindly, dan MT Annisa Istanbul.

1. Penyaluran Donasi

Seluruh donasi yang terkumpul melalui para mahasiswa dan lembaga tersebut disalurkan melalui Tim Peduli yang bermarkas di Amman, Yordania, untuk memastikan bantuan tersebut disalurkan dengan tepat sasaran.

Aksi berbagi Ramadhan ini dilakukan selama 5 hari pada tanggal 2, 3, 4, 8, dan 9 Maret 2025 serta berhasil menjangkau 4 dari 13 kamp pemukiman Palestina di sekitar Kota Amman.

Kegiatan ini terwujud berkat donasi yang dikumpulkan oleh sekelompok pelajar Indonesia di Turki ini, baik dari teman, keluarga, hingga para pengikut di media sosial. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menghimpun bantuan sebesar USD 1.933, EUR 180, dan Rp31,2 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk menyediakan ratusan paket hidangan berbuka puasa, uang saku bagi anak-anak, serta pembelian selimut dan perlengkapan musim dingin lainnya kepada keluarga Palestina yang berada di kamp-kamp pemukiman sementara.

2. Kebahagiaan Anak-Anak Palestina

Rais Aqmaril, sebagai inisiator kegiatan, berharap bantuan ini dapat menghadirkan senyum kebahagiaan bagi saudara-saudara di Palestina. Ramadhan adalah bulan berbagi, dan semoga inisiatif kecil ini dapat menjadi secercah cahaya bagi mereka yang sedang berjuang di tengah keterbatasan. Sebagai mahasiswa Indonesia di perantauan, kami ingin turut hadir dan menjadi bagian dari perjuangan untuk saudara-saudara kami di Palestina. Semoga langkah kecil ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi cinta dan meringankan beban mereka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/65/3141893/ppi_dunia-Maql_large.jpg
75 Tahun Hubungan RI-Turki, PPI Izmir Gelar Kompetisi Olahraga hingga Workshop Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118788/ppi-TigC_large.jpg
PPI Turki Soroti Perdamaian Dunia di Simposium Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118785/elpiji-DY6y_large.jpg
PPI Dunia Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Ketergantungan LPG Melon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/65/3116934/ppi_nagoya-59wA_large.png
PPI Nagoya Jepang Kenalkan Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/65/3116373/ppi_dunia-e1zg_large.jpg
Pelantikan PPI Dunia: Dirjen Kemdiktisaintek Ungkap Loyalitas Diaspora Pelajar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/65/3104020/ppi-sHUN_large.jpg
PPI Gelar Diskusi PPN 12%, Meratakan Kesenjangan atau Memperlebar Jurang Sosial?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement