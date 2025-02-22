Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pelantikan PPI Dunia: Dirjen Kemdiktisaintek Ungkap Loyalitas Diaspora Pelajar Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |18:54 WIB
Pelantikan PPI Dunia: Dirjen Kemdiktisaintek Ungkap Loyalitas Diaspora Pelajar Indonesia
PPI Dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Pada pelantikan Kabinet Pelajar Indonesia Emas PPI Dunia masa bakti 2024-2025 yang dirangkai dalam momen Sustainable Economic Development Expo 2025, Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Prof Ahmad Najib Burhani memuji loyalitas dan komitmen diaspora pelajar Indonesia di tengah semaraknya tagar kabur aja dulu. 

“Saya sangat yakin, sebetulnya temen-temen yang diaspora atau pelajar-pelajar Indonesia Dunia itu memiliki loyalitas dan komitmen kepada negaranya meskipun ada di luar negeri, dan itu akan memberikan transfer knowledge, transfer teknologi, dan expertise kepada Indonesia meskipun tidak berada di Indonesia,” ujarnya di hadapan peserta yang memenuhi Auditorium Lt.2 Gedung D Kemdiktisaintek, Jakarta dikutip, Sabtu (22/2/2025).

1. Menaman Talenta Unggul

Karena itu, sosok pria yang pernah aktif di PPI Dunia semasa studinya ini juga menegaskan bahwa pihak Kemdiktisaintek mempersilahkan para pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di berbagai negara agar terus berkembang di luar negeri.

 “Nah prinsip kita di Kemdiktisaintek itu bukan sekedar ingin menahan talenta-talenta unggul kita yang sedang berada di luar negeri, kita bukan mengkrangkeng mereka untuk harus pulang kepada negaranya ya. Tetapi kalau umpamanya mereka bisa survive berkembang di luar negeri, ya silahkan untuk kemudian berkembang dan berkontribusi ke negara tersebut dan juga kepada negara kita,” tegas pria lulusan University of California tersebut.

 

Halaman:
1 2
