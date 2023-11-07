Riwayat Pendidikan Fuji, Sempat Telat Bayar Gaji Karyawan

JAKARTA - Riwayat pendidikan Fuji menarik untuk disimak. Memiliki nama asli Fujianti Utami Putri, dia lahir pada 3 November 2002. Baru-baru ini Fuji menjadi sorotan lantaran telat membayar gaji karyawan. Dia juga sudah meminta maaf karena hal itu.

Nama Fuji melambung setelah kematian sang kakak Bibi Ardiansyah dan Artis Vanessa Angel yang mengalami kecelakaan maut. Fuji merupakan anak bungsu dari H. Faisaldan Hj. Dewi Zuhriati. Bagaimana riwayat pendidikannya?

Riwayat Pendidikan Fuji

Fuji menuntaskan pendidikan sekolah menengahnya di SMA Negeri 32 Jakarta. Selama duduk di bangku SMA Fuji menjadi pemandu sorak yang tergabung ke dalam sebuah grup bernama Cats Cheerleading.

Selain akrab dengan sang kakak dan kakak iparnya, Fuji juga dekat dengan gala selaku keponakan. Hal itu tampak di sejumlah postingan akun Instagram Fuji, dia turut membantu Vanessa untuk mengasuh Gala.