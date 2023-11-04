Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Beri Pelatihan UMKM dan Peternak di IKN

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |17:20 WIB
Mahasiswa Beri Pelatihan UMKM dan Peternak di IKN
Mahasiswa Gunadarma dilibatkan untuk memberikan pelatihan kepada peternak di IKN (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Dirjen Dikti menggandeng mahasiswa untuk memberikan pelatihan pembinaan UMKM kepada para peternak di Kecamatan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Mahasiswa Universitas Gunadarma terpilih menginiasi program pembinaan UMKM berbasis kemitraan dengan pelatihan kepada para peternak.

Mahasiswa Gunadarma menggandeng Pemkab PPU untuk pelaksanaan program dan melibatkan dosen dan mahasiswa pada Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU), Mereka sudah memulai perkuliahan untuk angkatan pertama di Kampus Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Penajam. Kickoff program secara resmi dimulai tanggal 3 November 2023, dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Kedatangan Menko PMK sekaligus dalam rangka sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang diperoleh Gunadarma dari Kemenko PMK dan Forum Rektor Indonesia dengan tema digital citizenship. Muhadjir memberikan arahan dan motivasi kepada civitas akademika dan masyarakat, termasuk para peternak sebanyak 35 orang.

“Saya berharap kampus dapat menjadi pusat unggulan yang membawa dampak terhadap pembangunan masyarakat di wilayahnya”, ujar Muhadjir dalam keterangan resmi, Sabtu (4/11/2023).

 BACA JUGA:

Muhadjir juga menyinggung bagaimana peningkatan perekonomian daerah bisa didukung kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja lokal. Posisi strategis PPU dalam konteks pembangunan IKN harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan ekonomi daerah dan pengembangan SDM di PPU.

Sementara itu, Rektor Universitas Gunadarma Prof Margianti mengatakan bahwa berbagai pelaksanaan program ini tidak terlepas dari keberadaan PSDKU di PPU sebagai langkah strategis institusi dalam merespon pembangunan IKN. “Berbagai kegiatan Gunadarma di Kampus Nusantara didedikasikan kapada masyarakat PPU, mulai dari penanganan stunting, penerapan TIK di sektor pendidikan dan pertanian, termasuk kegiatan berbagai hibah pengabdian kepada masyarakat,” ucap Margianti.

Pihaknya juga membuka perguruan tinggi di wilayah penyangga IKN dengan 8 program studi jenjang sarjana yaitu: Informatika, Sistem Informasi Manajemen, Akuntansi, Teknik Sipil, Arsitek, Ilmu Komunikasi, dan Psikologi.

