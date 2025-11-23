Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kapan Usia Ideal Anak Belajar Calistung?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |12:15 WIB
Kapan Usia Ideal Anak Belajar Calistung?
Kapan Usia Ideal Anak Belajar Calistung? (Foto: Frepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapan usia ideal anak belajar calistung? Calistung merupakan kegiatan pembelajaran dasar literasi dan numerasi bagi anak-anak prasekolah hingga sekolah dasar. Istilah ini berasal dari cara alit-alit bisa ngitung, yang berarti cara anak-anak belajar berhitung.

Calistung bertujuan mengasah kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dalam aspek membaca, anak mulai mengenal huruf, membentuk kata, hingga mampu memahami bacaan sederhana. Pada tahap menulis, anak diajarkan menulis huruf, kata, dan kalimat dengan benar. Sementara itu, bagian berhitung mencakup pengenalan angka dan operasi matematika dasar, seperti penjumlahan serta pengurangan. Proses ini sekaligus melatih kemampuan kognitif anak, seperti berpikir logis, mengamati, dan mengenali pola.

Pembelajaran calistung umumnya dilakukan melalui aktivitas interaktif dan menyenangkan, misalnya permainan edukatif, lagu, atau kegiatan sensorik. Tujuannya agar anak lebih mudah memahami materi dan mengingatnya. Metode ini juga membantu mempersiapkan anak menghadapi pendidikan formal dengan bekal literasi dan numerasi yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Sampoerna Academy.

Kapan Usia Ideal Anak Belajar Calistung?

Tidak ada usia baku bagi anak untuk mulai belajar calistung karena perkembangan setiap anak berbeda. Namun, ada rentang usia yang dapat menjadi acuan:

1. Usia Prasekolah (3–5 Tahun)

Pada tahap ini, banyak anak mulai menunjukkan ketertarikan pada huruf, angka, serta konsep matematika sederhana. Aktivitas seperti mengenal huruf dan angka, menggambar, bermain puzzle, hingga bernyanyi bisa menjadi media belajar calistung yang menyenangkan.

2. Awal Sekolah Dasar (6 Tahun ke Atas)

Halaman:
1 2
