Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Merdeka Belajar, Siswa di Sekolah Ini Semangat Unjuk Bakat Tiap Pekan

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |08:14 WIB
Merdeka Belajar, Siswa di Sekolah Ini Semangat Unjuk Bakat Tiap Pekan
Siswa di SMPN 1 Jakarta bebas unjuk bakat berkat Kurikulum Merdeka (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)
A
A
A

 

JAKARTA - Perubahan kebijakan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar menyempurnakan sistem pembelajaran di satuan pendidikan di Indonesia. Salah satunya di SMP Negeri 1 Jakarta yang konsisten menjalankan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) sebagai salah satu tujuan kurikulum ini. Manfaatnya, siswa lebih bebas dalam berkreasi dan mengembangkan bakat.

 SMPN 1 Jakarta (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)

Di sekolah ini, untuk memaksimalkan program di Kurikulum Merdeka, SMP Negeri 1 Jakarta juga rutin melaksanakan program ‘Jumat Literasi’. Setiap hari Jumat murid-murid dikumpulkan untuk menampilkan bakat dan kemampuan mereka.

 BACA JUGA:

“Kalau hari Jumat sering setiap pagi di gelar tiker terus ada kegiatan literasi, Jumat Literasi. Ada juga Jumat Budaya,” kata Putri Zanuba, murid kelas 7 SMPN 1 Jakarta dikutip Kamis (2/11/2023).

Bentuk dari kegiatan ini bervariasi, anak-anak perkelas akan menampilkan bakatnya di bidang literasi mulai dari membacakan cerita (story telling), kampanye di depan umum, literasi numerasi, kemudian membacakan pidato hingga berpantun.

 SMPN 1 Jakarta (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)

Kegiatan Jumat Literasi ini juga jadi sarana bagi sekolah untuk memberikan sosialisasi bagi murid-murid, mulai dari pemberitahuan program sekolah hingga sosialisasi di bidang non-akademis, contohnya menggalakkan budaya untuk tidak membully yang dilakukan oleh Duta Anti-Bullying yang ada di setiap kelas.

 BACA JUGA:

“Anak-anak sebagai duta mereka menyampaikan, apa sih pesan-pesan yang akan mereka sampaikan berkaitan tentang anti bullying,” kata Nimas Ratna Wahyuningdia, Koordinator Bimbingan Konseling SMPN 1 Jakarta.

Anti-Bullying

 

Gerakan Anti Bullying ini juga dimasukkan ke dalam pembelajaran murid, baik memberikan sosialisasi di dalam kelas, hingga melibatkan murid untuk membuat projek gerakan cegah perundungan dengan membuat spanduk yang disebar di pojok-pojok sekolah.

 Guru di SMPN 1 Jakarta (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)

Kurikulum Merdeka yang baru berjalan dua tahun ini diharapkan dapat berkembang lebih baik lagi untuk mengeksplorasi kemampuan siswa lebih dalam lagi. Jadi sekolah tidak hanya bertujuan untuk pengembangan akademik saja namun juga dalam pengembangan diri dan bakat siswa.

Masuk di tahun kedua, masa peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar masih terasa di sekolah ini. Angkatan kelas 9 tahun ini menjadi kloter akhir yang masih menjalankan Kurikulum 2013, sedangkan dua tingkat di bawahnya sudah resmi menjalankan kurikulum baru besutan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement