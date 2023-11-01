Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Beda dengan Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka Ajari Siswa Lebih Seru dan Fleksibel

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:15 WIB
Beda dengan Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka Ajari Siswa Lebih Seru dan Fleksibel
Kurikulum Merdeka berbeda dengan Kurikulum 2013 (Foto: Adzira Febriyanti)
A
A
A

 

JAKARTA - Apa sih bedanya Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013? Yuk intip implementasinya di SD Negeri Gondangdia 3, Jakarta Pusat! Di sana, program yang berjalan dijamin seru dan disenangi para siswa.

Wali Kelas Ikhsanudin mengatakan, Kurikulum Merdeka fokus pada materi yang essesial dan pengembagan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Implementasi Kurikulum Merdeka bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan setiap sekolah.

 BACA JUGA:

Lalu apa bedanya dengan Kurikulum 2013?

 

“Sedangkan Kurikulum K-13 ini merupakan kurikulum nasional yang dikembangkan secara bertahun - tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran,” katanya kepada Okezone, Rabu (1/11/2023).

 Kurikulum Merdeka di SDN 03 Gondangdia (Foto: Adzira Febriyanti)

Menurut Ikhsanudin selaku wali kelas 4 SD Gondangdia, Kurikulum Merdeka menerapkan penilaian seperti asesmen diagnostik, menilai karakter, kebiasaan dan lain-lain. Hal itu harus diasah sesuai dengan kemampuan individu siswanya.

 BACA JUGA:

“Pada penilaian kurikulum 2013 lebih menilai akademik tetapi penilaian non - akademiknya hanya sedikit,” ujar Ikhsan kepada Okezone, pada Rabu, (1/10/2023).

Ikhsanudin juga menambahkan, dalam aktivitas pembelajaran, peran guru, kebebasan siswa dan fokus pembelajaran pada kedua kurikulum itu sangat jauh berbeda. Kurikulum 2013 itu melakukan pembelajaran lebih terstruktur dengan kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan kompetensi siswa yang harus dicapai oleh siswa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement