Beda dengan Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka Ajari Siswa Lebih Seru dan Fleksibel

JAKARTA - Apa sih bedanya Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013? Yuk intip implementasinya di SD Negeri Gondangdia 3, Jakarta Pusat! Di sana, program yang berjalan dijamin seru dan disenangi para siswa.

Wali Kelas Ikhsanudin mengatakan, Kurikulum Merdeka fokus pada materi yang essesial dan pengembagan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Implementasi Kurikulum Merdeka bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan setiap sekolah.

Lalu apa bedanya dengan Kurikulum 2013?

“Sedangkan Kurikulum K-13 ini merupakan kurikulum nasional yang dikembangkan secara bertahun - tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran,” katanya kepada Okezone, Rabu (1/11/2023).

Menurut Ikhsanudin selaku wali kelas 4 SD Gondangdia, Kurikulum Merdeka menerapkan penilaian seperti asesmen diagnostik, menilai karakter, kebiasaan dan lain-lain. Hal itu harus diasah sesuai dengan kemampuan individu siswanya.

“Pada penilaian kurikulum 2013 lebih menilai akademik tetapi penilaian non - akademiknya hanya sedikit,” ujar Ikhsan kepada Okezone, pada Rabu, (1/10/2023).

Ikhsanudin juga menambahkan, dalam aktivitas pembelajaran, peran guru, kebebasan siswa dan fokus pembelajaran pada kedua kurikulum itu sangat jauh berbeda. Kurikulum 2013 itu melakukan pembelajaran lebih terstruktur dengan kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan kompetensi siswa yang harus dicapai oleh siswa.