HOME EDUKASI SEKOLAH

Kurikulum Merdeka di Sekolah Ini Lebih Asyik, Terapkan Market Day dan Literasi

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |16:44 WIB
Kurikulum Merdeka di Sekolah Ini Lebih Asyik, Terapkan Market Day dan Literasi
Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SDN Gondangdia 03 lebih seru (Foto: Adzira Febriyanti)
JAKARTA - Implementasi Kurikulum Merdeka di tiap sekolah berbeda pelaksanaannya. Sejumlah sekolah mengimplementasikan aturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendibudristek) Nadiem Makarim dengan berbagai cara. Salah satunya dilakukan oleh SD Negeri 3 Gondangdia lokasinya berada di Jl.Probolinggo No.20, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Di sekolah itu, Kurikulum Merdeka dibuat lebih asyik. Anak-anak merasa senang di sekolah karena cara belajar yang menyenangkan. Bayangkan saja, para pelajar di sana bisa bebas belajar sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Seru bukan?

Kurikulum Merdeka di SDN 03 Gondangdia (Foto: Adzira Febriyanti)

Dengan adanya Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, orangtua, siswa dan sekolah. Apa saja program di sekolah itu?

Menurut Ikhsanudin selaku wali kelas 4 SD Negeri Gondangdia 3, Kurikulum Merdeka salah satunya membiasakan siswa datang setiap pagi ke sekolah sekitar pukul setengah 7 bel. Lalu, siswa tidak langsung masuk kelas tapi seluruh siswa berkumpul di lapangan untuk melakukan pembiasaan.

“Seperti hari Senin melakukan upacara bendera, hari Selasa senam bersama, hari Rabu melakukan literasi, hari Kamis melakukan English day dan hari Jumat melakukan doa bersama,” ujar Ikhsanudin kepada Okezone, Rabu (1/10/2023).

Ikhsanudin mengatakan Kurikulum Merdeka SD Negeri Gondangdia 3 dikemas supaya para siswa bisa mendapatkan pendidikan karakter. Para siswa diberikan kesempatan oleh para guru untuk melakukan bercerita di depan umum (Literasi) yang dilakukan pada setiap hari Rabu.

 Kurikulum Merdeka di SDN 03 Gondangdia (Foto: Adzira Febriyanti)

“Selain itu, program kurikulum merdeka dari pusat juga dilakukan atau assessment,” katanya.

Telusuri berita edukasi lainnya
