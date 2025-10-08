Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Belakang Pendidikan Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |15:34 WIB
Latar Belakang Pendidikan Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Presiden Prabowo melantik Ribka Haluk sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo melantik Ribka Haluk sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ribka menjadi wanita pertama dari tanah Cendrawasih yang menduduki posisi nomor satu di kursi lembaga percepatan tersebut. 

Ribka Haluk sudah melalang buana di dunia pemerintahan. Sebelum dipercaya menakhodai Papua Tengah, dirinya pernah mengisi posisi strategis di level pemerintahan daerah (Pemda). 

Ribka Haluk pernah mengisi bangku Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Sebelumnya, dia menjabat Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua periode 2014-2022. Bahkan, pernah ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati Mappi pada 2017 silam. Lalu, di 2021 selaku Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Yalimo. 

Berbekal gelar Magister Ilmu Administrasi dan Doktor Ilmu Manajemen, pada 2022 Ribka juga pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah. Ribka adalah perempuan Papua pertama yang bisa menjadi Gubernur di Tanah Papua.

Sebelumnya Ribka Haluk menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) era Kabinet Prabowo-Gibran. Saat tiba di Istana, Ribka mengaku belum tahu apakah posisinya sebagai Wamendagri akan digantikan tokoh lain.

(Rani Hardjanti)

