HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Benjamin Netanyahu PM Israel yang Tolak Gencatan Senjata

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |18:20 WIB
Riwayat Pendidikan Benjamin Netanyahu PM Israel yang Tolak Gencatan Senjata
Riwayat Pendidikan PM Israel Benjamin Netanyahu (Foto: Reuters)
A
A
A

 

JAKARTA - Riwayat pendidikan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang saat ini jadi pusat perhatian publik dunia, penting untuk diketahui. Di tengah konflik yang terjadi antara Israel ke Gaza, Palestina yang baru-baru ini kembali meledak, nama Netanyahu yang jadi pemangku kebijakan Israel tengah diburu publik.

Benjamin Netanyahu merupakan Perdana Menteri Israel yang menjabat pada tahun 1996 hingga 1999, kemudian di tahun 2009 - 2021. Ia kembali menjabat sebagai perdana menteri mulai tahun 2022-sekarang.

Rekornya menjadi perdana menteri terlama di Israel. Di periode pertama, ia menjabat kurang lebih dua tahun. Disusul di periode kedua yang menjabat selama 12 tahun, dan kini dirinya kembali menjabat setelah pada tahun 2021 lalu dicopot karena dugaan kasus korupsi.

 BACA JUGA:

Dikutip dari berbagai sumber pada Rabu (1/11/2023), Netanyahu merupakan mantan prajurit Israel dan pernah mengikuti beberapa operasi militer antara Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Netanyahu lahir di Tel Aviv, Israel pada 21 Oktober 1949. Ia merupakan satu-satunya perdana menteri Israel yang lahir di sana ketika Israel telah terbentuk. Masa kecilnya dihabiskan di Amerika Serikat karena Ayahnya, Benzion Netanyahu merupakan seorang profesor dan sejarawan Yahudi di Negeri Paman Sam.

 

Riwayat Pendidikan

Ia menghabiskan masa kecil di Yerusalem dan pada umur 14 tahun keluarganya pindah dari wilayah Israel hingga berumur 18 tahun, tepatnya di Cheltenham, Philadelphia, Amerika Serikat. Perdana menteri yang akrab disapa ‘Bibi’ ini merupakan lulusan Cheltenham High School dan aktif mengikuti kelompok debat sekolahnya.

 BACA JUGA:

Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Netanyahu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Amerika. Ia menempuh pendidikannya di Massachusetts Institute of Technology. Ia memperoleh sarjana di bidang arsitektur.

Halaman:
1 2
