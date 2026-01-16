Profil dan Pendidikan Wardatina Mawa, Terlibat Cinta Segitiga dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli

JAKARTA - Profil dan pendidikan Wardatina Mawa yang terlibat cinta segitiga dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Kisah rumah tangga Mawa dan Insanul masih belum menemui titik temu. Rumah tangga mereka retak akibat hadirnya Inara Rusli.

Wardatina Mawa masih konsisten dengan sikapnya yang ogah berdamai dengan Insanul Fahmi dan istri sirinya, Inara Rusli. Hal itu dipicu besarnya rasa sakit hati Mawa pada sikap sang suami.

“Rasa kecewa dan sakit hati itu sangat besar ya. Jadi kami pun tidak ingin memaksa Mawa jika memang dia tidak ingin bertemu dan berdamai,” kata Darma Praja Pratama, kuasa hukum Wardatina Mawa.

Profil Wardatina Mawa

Wardatina Mawa adalah seorang konten kreator baik di Instagram maupun TikTok. Dia kerap membagikan konten dengan kata-kata yang relate dengan kehidupan sehari-hari.

Penampilannya yang tertutup dan mengenakan cadar membuatnya dianggap sebagai perempuan yang religius. Selain ibu rumah tangga, kini dia juga menggeluti profesi sebagai influencer.

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Wardatina Mawa sempat tertunda, ia pernah kuliah Psikologi di Universitas Sumatera Utara (USU) namun tidak selesai, lalu beralih mendalami pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Ma'had Abu Ubaidah, Medan, bahkan sudah semester 5, meskipun sempat tidak mendapat izin dari suami sebelum akhirnya melanjutkan kuliahnya lagi.

Psikologi di USU: Pernah menempuh pendidikan Psikologi di Universitas Sumatera Utara (tidak sampai selesai).

Pendidikan Islam & Bahasa Arab: Sedang mendalami ilmu agama dan Bahasa Arab di Ma'had Abu Ubaidah (Medan) dan sudah semester 5.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)