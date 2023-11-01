Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Syifa Hadju, Artis yang Berani Tolak Kerjasama dengan Produk Israel

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |16:30 WIB
Riwayat Pendidikan Syifa Hadju, Artis yang Berani Tolak Kerjasama dengan Produk Israel
Riwayat pendidikan Syifa Hadju (Foto: Instagram Syifa Hadju)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Syifa Hadju yang berani tolak kerjasama dengan produk Israel menarik untuk disimak. Syifa Hadju berani dengan sikapnya untuk menolak bekerjasama dengan Israel. Dia bahkan menegaskan tak hanya turun ke jalan, tetapi juga memberikan dukungan untuk Palestina.

Lewat Live Instagram, Syifa Hadju menegaskan apa yang dialami oleh rakyat bukan sesuatu hal yang harus dibanding- bandingkan. Menurutnya, pilihannya itu adalah yang terbaik.

 BACA JUGA:

“Kalau bukan rezeki buat aku bukan berarti memang bukan hal terbaik untuk aku,” ujarnya dikutip Rabu (1/11/2023).

Berikut riwayat pendidikan Syifa Hadju yang menarik untuk disimak. Seperti apa sih?

 BACA JUGA:

Riwayat Pendidikan Syifa Hadju

Syifa Savira Nurasiyah atau dikenal sebagai Syifa Hadju lahir di Jakarta, 13 Juli 2000. Syifa Hadju merupakan seorang artis muda, penyanyi dan pemeran Indonesia. Ia mulai dikenal luas karena bakatnya di peran serial Mermaid In Love.

Syifa Hadju adalah anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Andre Ariyantho dan Shendy Hadju. Dia mempunyai dua adik perempuan, yaitu Sherina dan Manda.

Saking sibuknya di panggung hiburan, Syifa Hadju memutuskan untuk mengikuti program homeschooling. Tujuannya, agar ia tetap mengutamakan pendidikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987/soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976/arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728/roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/65/3181924/riwayat_pendidikan-GwUa_large.jpg
Riwayat Pendidikan Zohran Mamdani, Wali Kota Termuda dan Muslim Pertama di New York
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/65/3181920/riwayat_pendidikan-5rQm_large.jpg
Ini Pendidikan KGPAA Hamangkunegoro, Mahasiswa S2 UGM dan Putra Mahkota Keraton Surakarta yang Naik Takhta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement