Riwayat Pendidikan Syifa Hadju, Artis yang Berani Tolak Kerjasama dengan Produk Israel

JAKARTA - Riwayat pendidikan Syifa Hadju yang berani tolak kerjasama dengan produk Israel menarik untuk disimak. Syifa Hadju berani dengan sikapnya untuk menolak bekerjasama dengan Israel. Dia bahkan menegaskan tak hanya turun ke jalan, tetapi juga memberikan dukungan untuk Palestina.

Lewat Live Instagram, Syifa Hadju menegaskan apa yang dialami oleh rakyat bukan sesuatu hal yang harus dibanding- bandingkan. Menurutnya, pilihannya itu adalah yang terbaik.

“Kalau bukan rezeki buat aku bukan berarti memang bukan hal terbaik untuk aku,” ujarnya dikutip Rabu (1/11/2023).

Berikut riwayat pendidikan Syifa Hadju yang menarik untuk disimak. Seperti apa sih?

Riwayat Pendidikan Syifa Hadju

Syifa Savira Nurasiyah atau dikenal sebagai Syifa Hadju lahir di Jakarta, 13 Juli 2000. Syifa Hadju merupakan seorang artis muda, penyanyi dan pemeran Indonesia. Ia mulai dikenal luas karena bakatnya di peran serial Mermaid In Love.

Syifa Hadju adalah anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Andre Ariyantho dan Shendy Hadju. Dia mempunyai dua adik perempuan, yaitu Sherina dan Manda.

Saking sibuknya di panggung hiburan, Syifa Hadju memutuskan untuk mengikuti program homeschooling. Tujuannya, agar ia tetap mengutamakan pendidikan.