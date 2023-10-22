Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pesantren Gontor Tanda Tangan Petisi, Santri Komitmen Memajukan Bangsa

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |16:44 WIB
Pesantren Gontor Tanda Tangan Petisi, Santri Komitmen Memajukan Bangsa
Pondok Pesantren Gontor mendukung pesan damai memajukan bangsa (Foto: Nurul Amanah)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka Hari Santri Nasional 2023, Pimpinan Pondok Pesantren Gontor KH Hasan Abdullah Sahal turut menandatangani petisi "Merawat Perdamaian untuk Persatuan Indonesia" dalam rangka memperingati 100 tahun Pesantren Gontor. Petisi itu sebagai komitmen para santri untuk ikut memajukan bangsa di skala global.

Acara ini berlangsung usai para santri dan alumni melakukan jalan sehat di kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Bundaran HI pada hari ini, Minggu (22/10/2023). Acara ini sebagai rentetan dari acara Tasyakuran Peringatan 100 Tahun Gontor yang juga diperingati untuk merawat kedamaian dan persatuan Indonesia.

Mulanya, KH Hasan Abdullah Sahal membuka acara sekaligus melepas para peserta jalan yang berkumpul di Tugu Monas. Acara ini resmi dibuka dengan berkibarnya bendera dan bunyi sirine yang disambut takbir dari seluruh peserta.

Usai melakukan jalan sehat, KH Hasan Abdullah Sahal menandatangani petisi "Merawat Perdamaian untuk Persatuan Indonesia" bersama para pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor beserta tokoh-tokoh nasional alumni Gontor dan para alumni.

Dalam spanduk petisi yang berukuran 10 x 10 meter itu, selain KH Hasan Abdullah Sahal membubuhkan tanda tangan, dia juga menuliskan pesan 'Dari Gontor Mendidik Dunia' dimana sesuai dengan pesan yang selalu digaungkannya saat acara berlangsung mengenai peran Gontor untuk ikut memajukan Indonesia bahkan dunia..

Halaman:
1 2
