Simak Ketentuan Pakaian Upacara Hari Santri Nasional 2023

JAKARTA – Hari Santri Nasional diperingati setiap 22 Oktober. Kebanyakan dari seluruh daerah merayakan Hari Santri Nasional dengan melaksanakan apel pagi.

Namun tahukah kamu seragam apa yang biasa digunakan saat upacara? Dilansir dari surat edaran Kementerian Agama, Minggu (22/10/2023) bahwa peserta apel menggunakan sarung, atasan putih, berpeci hitam bagi laki-laki.

Dan untuk perempuan dapat menyesuaikan. Hal ini termasuk dalam Surat edaran Nomor SE. 25 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Apel Hari Santri 2023.

Pelaksanaan Apel Hari Santri 2023 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 22 Oktober 2023 dengan tema “Jihad Santri, Jayakan Negeri” sesuai dengan daerah masing-masing. Selain ketentuan pakaian yang diatur, surat tersebut juga memuat beberapa ketentuan apel pagi yang akan dilaksanakan.