Hari Santri Nasional, Inilah 10 Pondok Pesantren Terbaik di Indonesia

JAKARTA - Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berakar dalam tradisi Indonesia. Di pesantren para siswa yang disebut santri belajar ilmu agama kepada guru yang disebut kiai. Dalam Hari Santri Nasional 2023, penting untuk mengulas lebih dalam pendidikan di pondok pesantren.

Meski banyak pilihan pesantren, tak jarang orang tua masih bingung menentukan pilihan untuk anaknya yang akan belajar ilmu agama secara mendalam. Namun, pesantren juga tidak melulu diperuntukkan bagi yang berusia kanak-kanak atau remaja, melainkan juga orang dewasa sekalipun.

BACA JUGA:

Dikutip dari berbagai sumber, Minggu, (22/10/2023), pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia telah banyak tersebar di wilayah Indonesia.

Berikut 10 Pondok Pesantren Terbaik di Indonesia

1. Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo Jawa Timur

Pondok Modern Darussalam Gontor atau sering dikenal sebagai Pondok Modern Gontor adalah sebuah pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.Pada tanggal 20 September 1926 bertepatan dengan 12 Rabi’ul Awwal 1345, di dalam peringatan Maulid Nabi di hadapan masyarakat yang hadir pada kesempatan itu, dideklarasikan pembukaan kembali Pondok Gontor yang dulunya telah runtuh.

2. Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan Jawa Timur

Pondok Pesantren Sidogiri adalah pondok pesantren yang terletak di Sidogiri, Pasuruan. Pondok Pesantren Sidogiri didirikan pada awal abad ke-18, menjadikan Sidogiri sebagai salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia.

BACA JUGA:

3. Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar

Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar lahir dari keresahan atas kerusakan lingkungan dan menguatnya konservatisme agama. Oleh karena itu, Pesantren Ekologi Misykat Al-anwar didirikan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis pesantren dan pelatihan dengan lingkungan yang inklusif; terbuka bagi orang dengan berbagai latar belakang agama dan identitas gender, utamanya masyarakat sipil marjinal. Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar dipelopori oleh sekelompok peneliti dan aktivis lingkungan, antara lain Profesor Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Kebijakan Lingkungan IPB), Roy Murtadho (peneliti agraria dan lingkungan), Noer Fauzi Rachman (peneliti agraria), serta Siti Barokah (aktivis perempuan). Pesantren yang berlokasi di Kabupaten Bogor ini telah menerima santri yang bermukim sejak 2019. Pada 2020, pesantren ini secara resmi berada di bawah legalisasi Yayasan Hamalatul Ardhi al Murtadho. Pesantren ini berada di bawah asuhan langsung pasangan Roy Murtadho dan Siti Barokah.

4. Pondok Pesantren Nurul Jadid

Pondok Pesantren Nurul Jadid yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ini terbilang pesantren tua. Dirintis oleh KH Zaini Mun’im, cikal bakalnya telah ada sejak 1948. Pengasuh pesantren ini telah berganti secara turun-temurun. Saat ini orang yang mengasuh lembaga pendidikan islam tersebut adalah KH. Moh. Zuhri Zaini. Pesantren Nurul Jadid bertujuan membentuk pribadi saleh, mandiri, berilmu, berjuang, dan berbakti kepada agama, masyarakat dan bangsa. Dengan tujuan tersebut, pesantren ini menyelenggarakan pendidikan formal mulai tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

5. Pesantren Krapyak

Pesantren Krapyak, yang didirikan oleh KH M. Munawir pada 1911, adalah pesantren pelopor tahfiz Al-Qur'an pertama di Indonesia, yang beralamat di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tidak terbatas bagi tahfiz, seiring berkembangnya waktu, terutama saat kepemimpinan pesantren beralih pada KH Ali Maksum, Pesantren Krapyak mulai membuka kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman lain, khususnya literatur Islam klasik. Pesantren Krapyak yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan Indonesia telah melahirkan sejumlah tokoh nasional seperti Gus Dur, KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Buchori Masruri, KH Cholil Staquf dan lainnya. Saat ini, Pesantren Krapyak pun semakin berkembang dan sudah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan hingga perguruan tinggi. Kepemimpinan pesantren pun sudah berada di tangan generasi cucu yakni KH R. Muhammad Najib.