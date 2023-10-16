Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Menag Targetkan Cetak 3 Juta Guru dan Siswa Madrasah Jadi Ahli Matematika

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |16:30 WIB
Menag Targetkan Cetak 3 Juta Guru dan Siswa Madrasah Jadi Ahli Matematika
Menag cetak 3 juta guru dan murid ahli Madrasah (Foto: Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini merilis program Madrasah Pandai Berhitung. Menag menargetkan pada tahun 2024, sebanyak tiga juta guru dan siswa madrasah akan menjadi ahli dalam matematika.

Kementerian Agama menggandeng Profesor Yohanes Surya dalam Program Madrasah Pandai Berhitung. Program ini menerapkan model belajar berhitung dengan Metode Gasing (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan) untuk siswa di madrasah.

"Saya meyakini target ini bisa terwujudkan dengan Metode Gasing temuan Prof Yohanes ini," ujar Yaqut saat merilis program ini di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Pondok Pinang, Jakarta, Senin (16/10/2023).

"Di tangan Profesor Yohanes Surya ini, matematika menjadi kegiatan yang asyik dan menyenangkan," kata Yaqut.

 BACA JUGA:

Menag berharap dengan pelatihan Metode Gasing ini, guru dan siswa madrasah tidak hanya pandai berhitung, namun juga pandai olah logika. "Matematika ini kalau didalami akan sangat bermanfaat di setiap lini kehidupan kita terutama dalam olah logika," tutur Yaqut.

Turut hadir dalam peluncuran, Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani, dan Plt. Dirjen Bimas Katolik Adiyarto Sumardjono. Profesor Bidang Matematika dan Fisika Yohanes Surya menjelaskan penerapan Metode Gasing ini tidak hanya dimaksudkan untuk membuat anak pintar berhitung, namun mengembangkan cara berpikir yang lebih mengedepankan logika, meningkatkan kecerdasan visual, serta mengubah karakternya.

"Metode Gasing ini tidak hanya untuk belajar matematika, tapi juga bisa untuk belajar IPA, belajar agama, belajar apa pun bisa. Konsepnya bahagia belajar. Jadi para guru juga bisa menerapkan metode Gasing ini pada bidang-bidang lain," ucap Prof Yohanes.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/65/2906013/pesantren-gontor-tanda-tangan-petisi-santri-komitmen-memajukan-bangsa-UnAUjV5drO.png
Pesantren Gontor Tanda Tangan Petisi, Santri Komitmen Memajukan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/65/2906011/pesantren-gontor-gaungkan-pesan-perdamaian-di-hari-santri-nasional-2023-sTUtgh35aV.jpg
Pesantren Gontor Gaungkan Pesan Perdamaian di Hari Santri Nasional 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/31/65/2463968/kemenag-uji-coba-ptm-madrasah-sudah-dilakukan-sejak-10-agustus-b4o5lPOiOw.jpg
Kemenag : Uji Coba PTM Madrasah Sudah Dilakukan sejak 10 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/23/65/2459517/orangtua-bisa-pantau-capaian-siswa-lewat-rapor-digital-madrasah-secara-real-time-zk6ZmJi019.jpg
Orangtua Bisa Pantau Capaian Siswa Lewat Rapor Digital Madrasah secara Real Time
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/20/65/2313057/jateng-rebut-juara-umum-kompetisi-sains-madrasah-online-2020-TQqRovDICR.jpg
Jateng Rebut Juara Umum Kompetisi Sains Madrasah Online 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/18/65/2311755/madrasah-perlu-mempercepat-transformasi-digital-HUbK8rABId.jpg
Madrasah Perlu Mempercepat Transformasi Digital
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement