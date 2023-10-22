Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pesantren Gontor Gaungkan Pesan Perdamaian di Hari Santri Nasional 2023

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:45 WIB
Pesantren Gontor Gaungkan Pesan Perdamaian di Hari Santri Nasional 2023
Pimpinan Ponpes Gontor gaungkan pesan perdamaian (Foto: Nurul Amanah)
A
A
A

JAKARTA - Pesantren Gontor genap berusia 100 tahun. Dalam rangka memperingati satu abad Pesantren Gontor ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia bertepatan dengan Hari Santri Nasional 2023, para santri menyampaikan pesan damai.

Hal itu disampaikan dalam acara Tajammu' dan Jalan Sehat yang berlangsung pada hari ini, Minggu, (22/10/2023). Acara ini diikuti 40 ribu santri dan alumni Pondok Pesantren Gontor yang akan melakukan jalan sehat di Kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Bundaran HI.

Adapun acara ini sebagai rentetan dari acara Tasyakuran Peringatan 100 Tahun Gontor yang juga diperingati untuk merawat kedamaian dan persatuan Indonesia. Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi selaku Ketua Panitia Peringatan 100 Tahun Gontor menjelaskan bahwa Tajammu' sendiri artinya berkumpul dimana dimaknai bahwa sebuah perkumpulan akan menciptakan perdamaian.

"Ini sebenarnya sebuah bahasa Gontornya Tajammuk itu artinya berkumpul, kalau berkumpul kita damai,"ujar Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi di Tugu Monas, Minggu (22/10/2023).

Halaman:
1 2
