HOME EDUKASI KAMPUS

Peneliti University of Stockholm Ungkap Dampak Kebiasaan Menunda Alarm dan Fungsi Otak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |18:10 WIB
Peneliti University of Stockholm Ungkap Dampak Kebiasaan Menunda Alarm dan Fungsi Otak
Menunda alarm berdampak pada fungsi otak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Saat suara alarm berbunyi, apa yang kamu lakukan? Langsung bangun atau menundanya dan tidur lagi? Hal ini ternyata memicu dampak pada fungsi otak lho! Apa hubungannya?

Menurut penelitian yang baru-baru ini dilakukan para ilmuwan Swedia, itu dapat meningkatkan fungsi otak. Melansir Science Focus, Rabu (18/10/2023) penelitian yang dipublikasikan di Journal of Sleep Research ini mengungkap bahwa dengan menunda alarm, bisa membuat seseorang jadi lebih waspada.

Selain itu juga dengan kecenderungan tidur yang terganggu alarm dan mendapat waktu tidur tambahan, bisa membuat seseorang memiliki kinerja yang lebih baik saat menjalankan aktivitas. Dalam melakukan penelitian, para peserta diizinkan untuk tidur sebentar selama 30 menit atau disuruh bangun secara tiba-tiba dan kemudian diminta untuk melakukan tes aritmatika dan memori.

Tes ini dilakukan segera dan sepanjang hari. Peserta yang diberikan waktu tidur tambahan selama 30 menit memiliki kinerja lebih baik pada sebagian besar tes setelah akhirnya bangun.

"Orang yang mendapat tidur tambahan setengah jam memiliki kinerja lebih baik dalam tes otak saat bangun tidur dibandingkan mereka yang langsung bangun dari tempat tidur," kata Dr Tina Sundelin, dari Universitas Stockholm.

