Jejak Karier dan Pendidikan Haerul Saleh, Anggota BPK yang Meninggal Akibat Kebakaran

KABAR duka datang dari dunia politik dan pemerintahan Indonesia. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh, meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya di kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (8/5/2026). Kepergian Haerul Saleh meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak, termasuk rekan-rekannya di Partai Gerindra dan sejumlah pejabat negara.

1. Jejak Karier Haerul Saleh

Haerul Saleh diketahui kini menjabat sebagai anggota BPK. Peran ini telah diembannya sejak empat tahun lalu, atau tepatnya sejak 2022.

Sebelum bercimpung di BPK, Haerul Saleh diketahui meniti karier lebih dahulu di dunia politik. Dia menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Haerul Saleh pun pernah bertugas di Komisi XI DPR RI. Dia bekerja di bidang sektor keuangan dan perbankan serta mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.

Lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada 12 Agustus 1981, Haerul Saleh dikenal aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan dunia usaha sebelum terjun penuh ke dunia politik. Ia juga sempat menduduki sejumlah posisi strategis di internal Partai Gerindra.

Selain aktif di pemerintahan, Haerul Saleh memiliki pengalaman panjang di sektor bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur utama di beberapa perusahaan serta aktif dalam organisasi kepemudaan dan pengusaha seperti KNPI dan HIPMI.