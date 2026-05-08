Kasus Dugaan Penganiayaan di Daycare Little Aresha, Pengawasan Sekolah dan Orangtua Jadi Kunci

JAKARTA – Kasus dugaan penganiayaan anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta, menjadi perhatian publik dan memicu kekhawatiran banyak orang tua terhadap keamanan tempat penitipan anak.

Dugaan kekerasan terhadap balita yang mencuat melalui laporan orang tua dan rekaman pengawasan itu kembali membuka diskusi soal standar pengawasan, kualitas pengasuh, hingga perlindungan anak di lingkungan daycare.

Kasus tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah keluarga korban mengungkap dugaan tindak kekerasan yang dialami anak mereka selama berada di daycare. Peristiwa itu kemudian memunculkan tuntutan agar pengawasan terhadap tempat penitipan anak diperketat, termasuk soal sistem keamanan dan pelatihan tenaga pengasuh.

Psikolog anak dan pemerhati pendidikan usia dini pun mulai menyoroti pentingnya keterbukaan antara pihak daycare dan orang tua, terutama terkait aktivitas harian anak selama berada di lingkungan penitipan.

Founder of Apple Tree Pre-School Indonesia, Linda Lim mengatakan rasa aman menjadi salah satu faktor utama dalam pendidikan anak usia dini.