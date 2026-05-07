Profil dan Pendidikan Ameerah Wardatul Bolkiah, Putri Terkaya Brunei Darussalam yang Baru Diwisuda

Sosok Ameerah pun tengah jadi sorotan. Sebab, dia baru saja diwisuda. Menariknya, di hari bahagianya itu, Ameerah memilih tampil sederhana.

1. Profil Ameerah Wardatul Bolkiah

Diketahui, Ameerah Wardatul Bolkiah merupakan anak bungsu dari Sultan Hassanal Bolkiah. Sang ayah merupakan putra sulung dari Sultan Omar Ali Saifuddien III dan Pengiran Anak Damit.

Sultan Hassanal Bolkiah merupakan sultan ke-29 yang naik takhta Brunei pada 1967. Dia juga menjabat sebagai Perdana Menteri Brunei Darussalam sejak 1984.

Dengan begitu, Ameerah Wardatul Bolkiah merupakan anak sultan di Brunei. Ameerah sendiri lahir di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 28 Januari 2008.

Di usia yang sudah 18 tahun saat ini, Ameerah pun baru saja menuntaskan pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas, tepatnya di Jerudong International School (JIS). Dia turut berbahagia di hari wisuda yang digelar sekolahnya yang digelar pada awal Mei 2026.