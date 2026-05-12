Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Profil SMAN 1 Pontianak yang Buka Suara Soal Kontroversi Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Kalbar

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |12:06 WIB
Profil SMAN 1 Pontianak yang Buka Suara Soal Kontroversi Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Kalbar
SMAN 1 Pontianak. (Foto: Instagram)
A
A
A

PROFIL SMAN 1 Pontianak menarik diulas. Sebab, sekolah ini baru saja jadi sorotan dan buka suara soal kontroversi cerdas cermat 4 pilar MPR Kalbar.

Ya, ajang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI yang seharusnya menjadi sarana edukasi kebangsaan justru menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah muncul kontroversi penilaian juri dalam babak tanya jawab.

SMAN 1 Pontianak

1. Kontroversi Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Kalbar

Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI sebenarnya merupakan kompetisi tahunan. Ajang ini diikuti pelajar SMA sederajat dari berbagai daerah di Indonesia itu bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun dalam tayangan siaran langsung kanal YouTube MPRGOID pada 9 Mei 2026, sebuah momen penilaian dianggap tidak konsisten. Hal ini pun memicu reaksi luas dari masyarakat.

Insiden bermula ketika pembawa acara memberikan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi tim pertama yang menekan bel dan menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta diresmikan oleh Presiden.

Namun, jawaban tersebut dinyatakan salah oleh juri Dyastasita Widya Budi. Alhasil, Regu C dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai minus lima.

Kesempatan kemudian berpindah kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas. Menariknya, tim ini memberikan jawaban yang dinilai publik hampir identik dengan jawaban sebelumnya. Kali ini pun, dewan juri justru memberikan nilai penuh karena dianggap benar.

Perbedaan penilaian tersebut langsung diprotes oleh peserta dari SMAN 1 Pontianak. Mereka menilai jawaban yang disampaikan memiliki isi yang sama dengan Regu B.

Menanggapi protes itu, Dyastasita menjelaskan bahwa penyebutan “Dewan Perwakilan Daerah” pada jawaban Regu C tidak terdengar jelas oleh dewan juri. Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh juri lain, Indri Wahyuni, yang menekankan pentingnya artikulasi dalam perlombaan.

Menurut Indri, peserta sejak awal telah diingatkan agar menyampaikan jawaban dengan pelafalan yang jelas sehingga dapat didengar dan dinilai secara tepat oleh dewan juri. Meski demikian, potongan video kejadian tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu kritik dari warganet. Banyak yang mempertanyakan konsistensi penilaian juri karena menilai kedua jawaban terdengar sama.

Sebagian publik juga menilai alasan artikulasi kurang cukup untuk membedakan keputusan penilaian. Apalagi, ini merupakan kompetisi tingkat nasional yang menuntut objektivitas tinggi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/624/3216986/ameerah_wardatul_bolkiah-nhfJ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Ameerah Wardatul Bolkiah, Putri Terkaya Brunei Darussalam yang Baru Diwisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/624/3138208/panglima_tni-UvfJ_large.jpg
Kukuhkan Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan 33, Panglima TNI: Jaga Nama Baik Almamater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/65/2854676/pelajar-sma-dan-smk-di-jatim-borong-prestasi-dalam-ajang-international-fM9cwMUsJI.jpg
Pelajar SMA dan SMK di Jatim Borong Prestasi dalam Ajang International
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/07/65/2421175/15-sma-terbaik-di-jawa-barat-versi-ltmpt-SM9TNzpGfj.jpg
15 SMA Terbaik di Jawa Barat Versi LTMPT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/07/65/2421158/ini-daftar-sma-negeri-dan-swasta-terbaik-di-indonesia-M1UJd00FD0.jpg
Ini Daftar SMA Negeri dan Swasta Terbaik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/13/65/2343530/sma-pradita-dirgantara-buka-pendaftaran-peserta-didik-baru-tahun-ajaran-2021-2022-RyhEm0sFE4.jpg
SMA Pradita Dirgantara Buka Pendaftaran Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement