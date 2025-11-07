Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Profil SMA Negeri 72 yang Dibangun Tahun 1983, Objek Ledakan Telan Korban Luka 52 Orang 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |18:08 WIB
Profil SMA Negeri 72 yang Dibangun Tahun 1983, Objek Ledakan Telan Korban Luka 52 Orang 
Profil SMA 72 dalam Peristiwa Ledakan Maut hingga Telan Korban Luka 52 Orang. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa Jumat siang menjadi hari yang tidak terlupakan bagi keluarga besar SMA Negeri 72 Jakarta. Siang itu saat khutbah Jumat, suara ledakan membuat kaget yang kemudian membuat sejumlah siswa mengalami luka ringan hingga sedang.

Situasi pun menjadi tidak terkendali karena terdapat korban dan semuanya berupaya menyelamatkan. 

Siswa bernama Ozan menjadi salah satu saksi yang menyaksikan langsung momen mencekam tersebut.

Ozan menuturkan, saat kejadian ia tengah berada di saf paling belakang masjid sekolah untuk melaksanakan salat Jumat. Menurutnya, ledakan pertama terjadi di bagian tengah masjid, tepat sebelum doa selesai.

“Persis mau doa, sudah mau komat. Tiba-tiba di tengah-tengah masjid ada ledakan. Semua awalnya mengira dari speaker, tapi langsung panik,” ujar Ozan, Jumat (7/11/2025).

SMA Negeri 72 pun menjadi perhatian sejumlah instansi pemerintahan guna penyelidikan, penyelamatan dan penanganan ledakan. 

Lalu bagaimana dengan profil SMA Negeri 72? Berikut ini dikutip dari https://sman72jkt.blogspot.com, yang terakhir update pada 2019. 

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
