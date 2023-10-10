Riwayat Pendidikan Bedu, Komedian yang Terjerat Kasus Pinjol

JAKARTA - Riwayat pendidikan Bedu, komedian yang terjerat kasus pinjol menarik diketahui. Bedu yang bernama asli Harabdu Tohar adalah artis, presenter, dan komedian Indonesia yang namanya kerap tampil di layar kaca Indonesia. Baru-baru ini, namanya sedang dibicarakan publik karena baru saja menjual rumahnya akibat terjerat pinjol.

Bedu mulai dikenal publik saat bergabung dengan grup Cagur bersama Denny, Wendy, dan Narji. Diketahui kini Bedu mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Banten untuk Pemilu 2024.

Latar belakang dari publik figur kelahiran 8 Juli 1979 ini banyak dicari netizen sebab kabar dirinya yang menjadi bacaleg dan terjerat pinjol turut mempengaruhi popularitasnya. Dikutip dari berbagai sumber pada Selasa (10/10/2023), berikut ini riwayat pendidikan Bedu.

Riwayat Pendidikan dan Karier Bedu

Bedu merupakan salah satu artis Indonesia yang kini namanya dikenal khususnya oleh para pecinta komedi. Ia merupakan lulusan dari salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang fokus di bidang keguruan.

Pria yang kini mencalonkan diri menjadi anggota DPR merupakan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Ia menempuh pendidikan di jurusan Teknik Sipil. Berbeda dengan kawan segrupnya di cagur yang menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi dan Seni Rupa.

Setelah lulus, ia tidak sempat menggeluti bidang yang ia pelajari di perkuliahan. Bedu mulai eksis di layar kaca terutama komedi sejak bergabung dengan Cagur (Calon Guru).