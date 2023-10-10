Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Bedu, Komedian yang Terjerat Kasus Pinjol

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |21:12 WIB
Riwayat Pendidikan Bedu, Komedian yang Terjerat Kasus Pinjol
Riwayat pendidikan Bedu, komedian yang terjerat kasus pinjol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Bedu, komedian yang terjerat kasus pinjol menarik diketahui. Bedu yang bernama asli Harabdu Tohar adalah artis, presenter, dan komedian Indonesia yang namanya kerap tampil di layar kaca Indonesia. Baru-baru ini, namanya sedang dibicarakan publik karena baru saja menjual rumahnya akibat terjerat pinjol.

Bedu mulai dikenal publik saat bergabung dengan grup Cagur bersama Denny, Wendy, dan Narji. Diketahui kini Bedu mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Banten untuk Pemilu 2024.

Latar belakang dari publik figur kelahiran 8 Juli 1979 ini banyak dicari netizen sebab kabar dirinya yang menjadi bacaleg dan terjerat pinjol turut mempengaruhi popularitasnya. Dikutip dari berbagai sumber pada Selasa (10/10/2023), berikut ini riwayat pendidikan Bedu.

Riwayat Pendidikan dan Karier Bedu

Bedu merupakan salah satu artis Indonesia yang kini namanya dikenal khususnya oleh para pecinta komedi. Ia merupakan lulusan dari salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang fokus di bidang keguruan.

 BACA JUGA:

Pria yang kini mencalonkan diri menjadi anggota DPR merupakan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Ia menempuh pendidikan di jurusan Teknik Sipil. Berbeda dengan kawan segrupnya di cagur yang menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi dan Seni Rupa.

Setelah lulus, ia tidak sempat menggeluti bidang yang ia pelajari di perkuliahan. Bedu mulai eksis di layar kaca terutama komedi sejak bergabung dengan Cagur (Calon Guru).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/65/3178843/raisa-8akD_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178559/purbaya_dan_kdm-4n7D_large.jpg
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178418/ainul-XqoE_large.jpg
Riwayat Pendidikan Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta yang Kini Lagi Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178409/pablo-sjma_large.jpg
Ini Pendidikan Artis Terkaya Pablo Benua yang Kini Terseret Dugaan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247/andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177150/glenny-s2lY_large.jpg
Ini Pendidikan Glenny Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia yang Juga Teman Dekat Prabowo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement