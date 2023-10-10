Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Top 20 Peserta Vision+ Academy Bersemangat Jalani Magang

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:26 WIB
Top 20 Peserta Vision+ Academy Bersemangat Jalani Magang
Vision+Academy memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang (Foto: Kiki Oktaliani)
A
A
A

JAKARTA - Best Top 20 peserta Vision+ Academy disambut oleh Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo. Mereka terdiri dari beberapa bidang berbeda yang akan dibimbing oleh mentor untuk merasakan secara langsung proses kerja yang ada di Vision+.

Clarissa menyambut para peserta Vision+ Academy kelompok pertama yang terdiri dari the best TOP 20 di Training Room, iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023). Tak hanya sekali, diketahui program ini ke depannya akan terus dijalankan.

“Kami akan melakukan ini secara berkelompok, yang artinya ini adalah kelompok pertama kita di tahun 2023. Kelompok kedua ada di bulan Desember, dan masih ada 2 batch lagi di tahun 2024,” ujar Clarissa.

Menurut Clarissa, Vision+ Academy ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian atau skill yang sudah ada dalam industri pada peserta Vision+ Academy yang nantinya sangat berperan selama bekerja di Vision+. Lebih lanjut Clarissa menjelaskan secara singkat terkait Vision+ Academy.

 BACA JUGA:

“Ini adalah program yang disusun untuk inkubasi program magang di Vision+ di mana kami memasangkan mentor dengan para mahasiswa dan mahasiswi dalam bidang masing-masing baik itu musik, film, tech, product, konten, dan seterusnya,” kata Clarissa.

Halaman:
1 2
