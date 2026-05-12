Siapa Sosok Shindy Luthfiana yang Jadi MC Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR di Kalbar?

Ajang tersebut diketahui menjadi kontroversi karena keputusan juri. Shindy pun ikut kena sorot netizen di tengah kontroversi tersebut.

1. Kontroversi Shindy Luthfiana

Nama Shindy Lutfiana tengah menjadi perhatian publik setelah tampil sebagai pembawa acara dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI di Pontianak. Sorotan terhadap dirinya muncul setelah kontroversi penilaian dalam lomba tersebut memancing protes dari peserta dan reaksi luas warganet.

Dalam video yang beredar, Shindy dinilai sebagian netizen kurang menunjukkan sikap netral ketika menanggapi keberatan dari peserta Regu C asal SMAN 1 Pontianak. Saat itu, peserta mempertanyakan keputusan juri terkait jawaban mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Shindy pun meminta peserta mengikuti keputusan dewan juri. Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.