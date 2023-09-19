Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa dan Mahasiswi MNC University Antusias Ikuti Kuliah Perdana

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:45 WIB
Mahasiswa dan Mahasiswi MNC University Antusias Ikuti Kuliah Perdana
Mahasiswa MNC University semangat ikut kuliah perdana (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan mahasiswa MNC University antusias mengikuti kuliah perdana bertema Cultivating An Entrepreneurial Spirit In The Next Generation di Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, (18/9/2023). Setidaknya ada 124 mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut.

Jumlah itu masih ditambah dengan dosen yang berjumlah 44 orang dan perwakilan OSIS 48. Sehingga total peserta dalam acara ini sebanyak 216 orang.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta para mahasiswa dan mahasiswi untuk mengembangkan keahlian lunak atau softskill. Menurutnya softskill merupakan bagian penting dalam kehidupan. Terutama dalam menggapai cita-cita.

"Softskill harus kuat dan dijadikan bagian hidup kalian, soft skill harus jadi Daily life (kehidupan sehari-hari)," ucapnya dikutip Selasa (19/9/2023).

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh terkenal yang menjadi pemateri. Selain Hary Tanoe, hadir juga Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, Staf Khusus Kepresidenan Bidang Sosial, Angkie Yudistia, Miss Indonesia Natasha Manuella dan Rektor MNC University Mariati Tirta Wiyata.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192829/mnc_university-cNF2_large.jpg
Perluas Wawasan Industri Mahasiswa, MNC University Gelar Company Visit ke McDonald’s
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871/mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082/mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079/mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement