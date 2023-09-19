Mahasiswa dan Mahasiswi MNC University Antusias Ikuti Kuliah Perdana

JAKARTA - Ratusan mahasiswa MNC University antusias mengikuti kuliah perdana bertema Cultivating An Entrepreneurial Spirit In The Next Generation di Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, (18/9/2023). Setidaknya ada 124 mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut.

Jumlah itu masih ditambah dengan dosen yang berjumlah 44 orang dan perwakilan OSIS 48. Sehingga total peserta dalam acara ini sebanyak 216 orang.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) meminta para mahasiswa dan mahasiswi untuk mengembangkan keahlian lunak atau softskill. Menurutnya softskill merupakan bagian penting dalam kehidupan. Terutama dalam menggapai cita-cita.

"Softskill harus kuat dan dijadikan bagian hidup kalian, soft skill harus jadi Daily life (kehidupan sehari-hari)," ucapnya dikutip Selasa (19/9/2023).

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh terkenal yang menjadi pemateri. Selain Hary Tanoe, hadir juga Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, Staf Khusus Kepresidenan Bidang Sosial, Angkie Yudistia, Miss Indonesia Natasha Manuella dan Rektor MNC University Mariati Tirta Wiyata.