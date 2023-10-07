Ganjar Pranowo Ajak Mahasiswa Berani Hadapi Tantangan Masa Depan

JAKARTA - Ganjar Pranowo mengajak mahasiswa agar selalu siap sedia dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan hadir di masa yang akan datang. Calon presiden 2024 itu menjelaskan generasi muda harus adaptif.

“Maka pada hari ini kami semua berbagi pengalaman dengan para mahasiswa baru untuk menceritakan bahwa ‘eh generasi muda, kamu itu sangat dibutuhkan loh, kamu harus adaptif, dan tidak boleh menyerah, karena nanti tantangannya akan makin luar biasa,” ucap Ganjar dikutip Sabtu, (7/10/2023).

Hal tersebut diucapkan oleh Ganjar saat memberikan kuliah umum dalam acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Pasundan (Unpas) yang diselenggarakan pada hari Selasa (3/10) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat. Menurut Ganjar sendiri, untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang, alangkah baiknya setiap anak-anak muda dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam segala bidang. Bukan hanya menyerah dengan keadaan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut memberikan contoh hal-hal apa saja yang harus diantisipasi oleh setiap insan generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Di antaranya, bagaimana menghadapi dunia digital yang terus berkembang seiring dengan zaman, tingginya kebutuhan pangan, lalu permasalahan di bidang energi, hingga permasalahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, Ganjar memiliki pesan kepada mahasiswa yang hadir di kuliah umumnya agar bisa memanfaatkan ilmu yang nantinya akan mereka dapatkan di universitas agar mereka semua dapat menjadi bagian penting dari Indonesia Emas 2045. “Hari ini mereka semua harus belajar serius, mesti melakukan kolaborasi, menguasai teknologi, dan nanti hal-hal tersebutlah yang nantinya akan membuat mereka mendapatkan manfaat yang bagus,” ucap Ganjar.

“Jadi nanti pengetahuannya dapat, keterampilannya juga dapat, kecerdasan emosionalnya nanti juga akan terasah dengan baik. Dan itulah nanti rata-rata cerita kesuksesan yang kemudian tentunya akan mereka dapatkan,” katanya.

Tak lupa pria yang identik dengan rambut putihnya ini memberi wejangan dan mengajak semua mahasiswa yang ada untuk menjadi bagian dari generasi muda yang tidak kompromi terhadap korupsi. Menurut Ganjar, hal tersebut merupakan hal yang penting untuk ditanamkan sejak dini.

“Tapi saya ajak mereka untuk menjadi generasi anti korupsi. Dan menurut saya, ini nilai yang paling penting untuk kita dorong. Ini adalah dasar-dasar yang harus kita berikan kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang baru-baru ini,” tutur Ganjar.