Viral! Guru Dilempar Kursi oleh Muridnya Tepat di Bagian Wajah

JAKARTA - Sikap siswa di era modern saat ini sudah kehilangan budi pekerti dan menghormati gurunya. Sebuah video viral yang dibagikan di media sosial, seorang siswa dengan tega melempar kursi kepada gurunya dan tepat kena di bagian wajahnya.

Mereka belajar di Flint Southwestern Academy High School, AS. Sang siswa mondar-mandir di dekat ruang kelas dan berteriak pada teman sekelasnya sebelum melemparkan kursi ke arah guru.

Seorang siswa di Michigan Amerika Serikat melemparkan kursi logam ke kepala seorang guru sehingga membuatnya terjatuh, laporan New York Post. Dikutip dari moneycontrol.com, pada Senin (2/10/2023), guru itu berdiri di antara para siswa dan berusaha mengurangi kekacauan ketika kursi itu menghantamnya dan menjatuhkannya.

Dalam video tersebut, terlihat tidak ada satupun siswa yang mau pergi dan memeriksa guru yang diserang tersebut. Guru tersebut dirawat dirumah sakit dan dipulangkan pada hari yang sama.

Video tersebut diunggah kembali oleh akun Twitter @lipsofttiktok, pada Jumat, (29/09/2023) 22.38 WIB. Sejauh ini, video viral ini dilihat sebanyak 22 ribu tayangan. Video viral tersebut banjir dipenuhi oleh komentar warganet.

"Hal yang menyedihkan adalah, guru mungkin memilih hal-hal yang menyebabkan hal ini. Tidak peduli jika mereka tidak melakukannya," tulis warganet.