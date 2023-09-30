Viral! Mahasiswa Picu Kemarahan Tukang Parkir di Minimarket, Ini Awal Mulanya

JAKARTA - Viral seorang tukang parkir marah-marah karena ada seorang mahasiswa mencopot penutup tanda parkir gratis sebuah minimarket di Purwokerto, Jawa Tengah. Video yang viral di media sosial tersebut memancing kekesalan netizen atas aksi tukang parkir tersebut.

Jelas tertulis di papan depan minimarket ‘Parkir Gratis’, namun oknum parkir liar tersebut sengaja menutup tanda. Karena kesal oleh mahasiswa tersebut, oknum parkir liar di video tak terima dan memanggil kawanannya untuk menghampiri mahasiswa tersebut.

Tukang parkir liar kerap kali ditemukan di setiap sudut toko atau supermarket. Banyak yang sama sekali tidak kontribusi dalam merapihkan atau menarik motor dari parkiran, namun ketika ingin pergi tiba-tiba tukang parkir yang entah dari mana asalnya datang meminta uang.

Video yang viral di platform TikTok tersebut diunggah oleh akun @vienixcx dan sejak terakhir dilihat pada Jumat (30/9/2023) telah ditonton sebanyak 232,9 juta kali oleh netizen. Unggahan tersebut juga telah dibagikan ke berbagai platform, salah satunya Twitter (X).