HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Wisudawan Didampingi Keluarga Teman, Orangtua Kandung Absen

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |06:29 WIB
Viral Wisudawan Didampingi Keluarga Teman, Orangtua Kandung Absen
Viral mahasiswa wisuda dihadiri orangtua teman (Foto: Twitter sosmed keras)
A
A
A

JAKARTA - Viral sebuah video memperlihatkan momen seorang wisudawati yang keluarga kandungnya tak bisa hadir di wisudanya. Namun dalam video tersebut terlihat keluarga temannya yang juga sedang wisuda datang bersama untuk memberi ucapan selamat.

Video yang viral di dunia maya tersebut dari akun TikTok @dindooap atau Dinda yang diunggah beberapa hari lalu. Dinda mengunggah karena keluarganya ‘broken home’ sehingga tidak ada yang bisa datang merayakan momen bahagianya. Video yang viral tersebut bertuliskan curahan hati Dinda yang bersyukur memiliki teman yang baik. Dalam postingan tersebut tertulis demikian.

“Ini ceritaku si anak broken home yang bertemu dengan keluarga cemaraku hehehehe. Di hari wisuda orang tua kandungku ga ada yang bisa dateng huhuhu sedih banget, tapi gapapa ada ayah, ibu, ayuk, dan jeki pastinya yang bisa gantiin hadir di acara wisuda aku,” tulis Dinda dalam unggahannya dikutip, Rabu (27/9/2023).

Beruntung punya kawan yang baik, teman Dinda yang keluarganya datang ke wisuda Dinda temannya ikut merayakan bersama. Kebaya yang digunakan Dinda dan temannya bahkan dibuat sama, diikuti oleh seragam yang serasi juga digunakan keluarga temannya yang tidak diketahui namanya tersebut.

Momen tersebut mencuri perhatian netizen. Banyak yang ikut merasakan haru dan rasa sedih bercampur bahagia yang dirasa oleh Dinda. Video yang viral tersebut menyentuh angka 4.6 juta kali ditonton, 431 ribu disukai dan 7000+ komentar dilihat di akun TikTok @dindooap, Kamis (28/9/2023).

“Niat banget keluarga temennya sampe pake baju samaan semua. Semangat terus ya mba, kamu hebat,” tulis salah seorang netizen di postingannya.

Halaman:
1 2
