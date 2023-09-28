Viral Perempuan Punya Masa Lalu Keluarga yang Kelam, Kini Bangkit Jadi Guru

Guru agama Buddha viral karena punya masa lalu yang kelam (Foto: Twitter Kegoblogan Unfaedah)

JAKARTA - Sebuah video viral memperlihatkan kisah seorang perempuan yang begitu tegar. Dia saat ini adalah guru agama Buddha dengan latar belakang keluarga yang kelam.

Ayahnya semasa dia kecil, bunuh diri dengan cara gantung diri. Ironisnya, guru yang mengaku bernama Manda itu menemukan ayahnya sudah tewas tergantung di depannya.

Dan tujuh tahun kemudian, ibunya sakit-sakitan karena penyakit thalasemia yang membutuhkan transfusi darah. Dia hanya tinggal bersama kakaknya, setelah ibunya akhirnya meninggal dunia.

“Sempat mau bunuh diri enam kali, dan sekarang aku bangkit. Kini aku jadi guru agama Buddha,” tuturnya lewat akun Twitter milik @kgblgunfaedh, dikutip Kamis (28/9/2023).

Video tersebut berawal dari salah satu seorang konten kreator dengan membawa papan tulis putih yang berisi "BIKIN GUE BANGGA DAPET 200 RIBU." Tak lama ada seorang wanita yang menghampiri seorang konten kreator tersebut. Wanita itu menghampiri dengan pakaian celana jeans pendek dan baju kaos berwarna hitam.

Sebut saja wanita yang menghampiri konten kreator tersebut bernama Manda. Manda menceritakan bahwa ia seorang anak yatim piatu yang sukses menjadi guru agama Buddha.

Video viral tersebut yang diunggah oleh akun TikTok milik @inisikibo seorang konten kreator tersebut, sehingga diunggah kembali oleh akun Twitter @kgblnufaedh membuat warganet merinding sehingga banjir memenuhi komentar.