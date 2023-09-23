Riwayat Pendidikan Wonderkid Timnas Indonesia Marselino Ferdinan, Dekat dengan Maria Theodore

JAKARTA – Riwayat pendidikan Wonderkid Timnas Indonesia Marselino Ferdinan menarik untuk disimak. Marselino Ferdinan seorang pemain bola Timnas Indonesia dengan usianya yang terbilang sangat muda, kini dikabarkan sedang dekat dengan artis cantik bernama Maria Theodore.

Perbincangan tersebut beredar setelah Maria menonton pertandingan Timnas Indonesia U-23 dalam ajang Piala Asia 2023 di Solo, Jawa Tengah. Marselino merupakan anak kelahiran tahun 2004 dari pasangan Philipus Wio Roja Lodo asal Kampung Boua dan Sudarwijani asal Surabaya asli. Ia dikenal sebagai pemain sepak bola handal, yang kini membela Timnas Indonesia serta bermain untuk tim Divisi B Belgia, KMSK Deinze, dengan posisi sebagai gelandang serang.

Riwayat Pendidikan Marselino Ferdinan

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (23/9/2023) Marselino yang akrab dipanggil Marsel ini mengenal dunia sepak bola sejak duduk di bangku sekolah dasar (SD). Karena hobi dan passionnya bermain bola, di usia 6 tahun, ia memutuskan untuk bergabung di klub SSB Real Madrid Sidoarjo, lalu ia juga bergabung di klub pertamanya yaitu Persebaya Surabaya. Dari sana lah karir Marsel meningkat hingga ia mendapatkan kesempatan bermain bersama Persebaya Surabaya.

Marsel yang juga merupakan siswa SMPN 4 Surabaya telah berhasil mengharumkan nama sekolahnya. Pada saat kelas 9, ia membuktikan prestasinya dengan mencetak satu gol sebagai Timnas Indonesia U-15 melawan Singapura dengan skor 3-0 pada laga Grup A Piala AFF 2019.

BACA JUGA:

Kemenangan tersebut tetap menempati Timnas Indonesia U-15 di peringkat kedua klasemen sementara Piala AFF U-15 2019. Hal ini membuat para guru, sahabat dan teman sekolahnya turut bangga padanya.

Usai menjalani pendidikan di SMP, ia melanjutkan sekolah menengahnya di SMAN 21 Surabaya. Diketahui bahwa selama tiga tahun, Marsel hanya masuk sekolah dua kali karena kesibukan karirnya sebagai pemain sepak bola. Bahkan ia sempat mengaku bahwa dirinya tidak mengenal guru-guru di sekolahnya.

Dalam video akun TikTok milik @arekpersebaya, Marsel mengaku datang ke sekolah hanya perkenalan dengan para guru. Tetapi pihak sekolah pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, justru mereka mendukung karirnya sebagai pesepak bola termuda yang jadwalnya sangat padat. Hal itu membuat Marsel senang dan bangga kepada sekolahnya.

Di samping itu, di usianya yang ke 17 tahun, ia sudah berhasil meraih empat gol dan 7 asist, hingga dinobatkan sebagai pemainmuda terbaik musim Liga 1 2021-2022.Dari prestasi yang diraih oleh punggawa Timnas Indonesia, mereka mendapatkan beasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA), termasuk salah satunya Marselino Ferdinan. Di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK), ia berkuliah untuk melanjutkan perguruan tingginya. Pria asli Surabaya itu memilih jurusan Kepelatihan Olahraga, karena sesuai dengan rencana karirnya setelah selesai menjadi atlet, ia bisa lanjut menjadi pelatih atau dosen olahraga.

Dengan rasa bangga, ia mendapatkan beasiswa yang menjadi kesempatan dirinya untuk masa depan karirnya di dunia olahraga. Begitu juga yang dirasakan oleh sang Ibu, Sudarwijani sangat merasa senang karena anaknya telah diberikan kesempatan untuk kuliah disini, serta ucapan terima kasih kepada rektor dan jajarannya atas beasiswa tersebut.