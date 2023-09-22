Pekerja Migran Sadar Pendidikan, Antusias Kuliah di Universitas Terbuka Pokja Singapura

SINGAPURA - Para pekerja migran Indonesia di Singapura sadar untuk meningkatkan kapasitas pendidikan mereka. Untuk itu, mereka Orientasi Mahasiswa Baru UT Pokja Singapura: Upgrading Pendidikan dan Rencana Masa Depan Pekerja Migran Indonesia di Singapura mengikuti acara Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Terbuka Pokja Singapura.

Koordinator Pokja UT Singapura Fajar Krisna menyatakan untuk tahun ajaran baru ini ada sekitar 45 ribu mahasiswa baru yang mendaftar menjadi mahasiswa baru Universitas Terbuka (UT) Pokja Singapura. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Mereka semua adalah pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di Singapura.

”Animo kawan-kawan pekerja migran Indonesia untuk kuliah di UT meningkat drastis,” papar Fajar yang juga guru fisika di Sekolah Indonesia Singapura dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (22/9/2023).

”Selain karena promosi gencar yang dilakukan asosiasi mahasiswa UT, juga karena kesadaran akan perlunya upgrading pendidikan mereka,” tambah Fajar lagi.

Peningkatan tingkat pendidikan menjadi salah satu cara untuk menambah posisi tawar pekerja migran Indonesia di Singapura. Mulai tahun 2023 ini pula, pemerintah Singapura mulai merekrut tenaga kerja terdidik dari Indonesia, pada sektor kesehatan, dengan rekruitmen tenaga perawat untuk bekerja pada sektor kesehatan. Hal inilah yang menumbuhkan kesadaran baru di kalangan pekerja migran Indonesia pada sektor domestik.

”Menempuh pendidikan sarjana adalah salah satu pilihan yang tepat,” kata atase pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura, IGAK Satrya Wibawa, saat membuka acara penerimaan mahasiswa baru UT Pokja Singapura.

Fleksibilitas waktu, masa kuliah serta ringannya biaya pendidikan yang ditawarkan UT menjadi formulasi yang tepat bagi pekerja migran yang sebagian besar harinya dihabiskan untuk bekerja. ”Menjadi mahasiswa UT menunjukkan pekerja migran kita punya kelebihan lain yang sangat langka, yaitu manajemen waktu dan manajemen masa depan,” puji Satrya.

Berdasarkan aturan ketenagakerjaan di Singapura, pekerja migran di sektor domestik hanya memiliki satu hari libur setiap minggunya. Belum lagi jam kerja mereka yang sangat padat, sehingga seringkali mereka belajar tengah malam usai bekerja, atau di hari Minggu yang menjadi satu-satunya hari libur.

”Mahasiswa yang bukan pekerja migran setiap waktunya dipergunakan untuk kuliah, sedangkan pekerja migran harus mengatur waktu sedemikian rupa agak bisa kuliah di tengah kesibukan bekerja,” ucap Satrya.

”Kami kadang belajar berkelompok hingga tengah malam menggunakan zoom. Kadang sampai tertidur di depan komputer,”cerita Siti Mujiati, mahasiswa yang juga ketua asosiasi mahasiswa.