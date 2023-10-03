Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UT Buka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023, Ini Formasinya

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |21:05 WIB
UT Buka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023, Ini Formasinya
UT membuka pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Universitas Terbuka (UT) membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK 2023. Ada berapa formasinya?

Tersedia 164 formasi di sana. Formasi ini dibuka untuk lulusan S2 dan S3 sesuai pengumuman lowongan formasi CPNS Surat Pengumuman Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 32816/A.A3/KP.01.01/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan UT Tahun 2023.

Jumlah formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah berusia 39 tahun ini yaitu 161 formasi untuk CPNS dan tiga formasi untuk PPPK. Selain membuka lowongan CPNS, UT juga menjadi pilihan sejumlah mahasiswa.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (3/10/2023) bahwa ada 5 untungnya dalam berkuliah di Universitas ini, bahkan bisa menjadi pembeda dengan universitas lainnya. Penasaran? Berikut adalah 5 manfaatnya berkuliah di Universitas Terbuka.

Keuntungan Kuliah di UT

 

1. Biaya perkuliahan yang lebih murah

Ketika persaingan universitas lain dengan harga yang relatif 10 juta hingga 20 juta lebih per semesternya. Di universitas terbuka sangatlah murah, mulai dari 450 ribu rupiah hingga 700 ribu rupiah per semesternya saja.

 

2. Tak ada batasan umur

Banyak universitas yang memerlukan batasan umur saat mendaftar. Namun di universitas terbuka berbeda. Seluruh kalangan mulai dari lulusan SMA ke atas bisa mendaftar di universitas ini.

Halaman:
1 2
