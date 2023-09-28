7 Artis Lulusan Universitas Terbuka dan Jurusannya, Ada Rey Mbayang

JAKARTA - Artis lulusan Universitas Terbuka dan jurusannya menarik untuk diketahui. Tak lupa dengan pendidikan, beberapa artis di Indonesia masih mengejar gelar pendidikan dan fokus berkuliah di tengah kesibukan kegiatan mereka di layar kaca. Universitas Terbuka menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendukung aktivitas mereka tanpa mengganggu pendidikan.

Sistem di Universitas Terbuka yang mengusung perkuliahan jarak jauh sangat membantu kegiatan karier mereka tetap berjalan. Tak heran, beberapa artis di Indonesia memilih melanjutkan pendidikan mereka di Universitas Terbuka.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (28/9/2023), berikut ini merupakan deretan artis yang melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka.

7 Artis yang Berkuliah di Universitas Terbuka

1. Angga Yunanda

Angga Yunanda merupakan salah satu aktor yang saat ini sedang digandrungi oleh kaum muda di Indonesia. Aktingnya yang semakin bagus membuatnya banjir tawaran, mulai dari sinetron, serial tv, hingga film layar lebar. Dengan kesibukannya yang begitu adat, Angga tetap tidak melupakan pendidikannya. Pria kelahiran Lombok pada 16 Mei 2000 tersebut melanjutkan pendidikannya di Universitas Terbuka prodi S1 Ilmu Komunikasi.

2. Rey Mbayang

Selebriti ibu kota selanjutnya yang kuliah di UT adalah Rey Mbayang. Suami dari Dinda Hauw ini selain berkarir di layar kaca menjadi seorang penyanyi, aktor, dan bintang iklan, dirinya tetap tidak melupakan pendidikannya. Rey melanjutkan studinya mengambil S1 Manajemen. Bapak satu anak tersebut telah diwisuda pada Juni 2023 lalu dengan IPK 3,14.

3. Joshua Suherman

Joshua yang terkenal sejak dini di layar kaca namanya tetap eksis hingga kini. Pelantun lagu ‘Diobok-obok’ ini tidak lagi menjadi penyanyi namun fokus menjadi aktor dalam kariernya. Meski begitu, sesekali dirinya masih mengambil tawaran menyanyi di beberapa kesempatan. Selain bekerja di dunia entertain, ia tidak lupa melanjutkan pendidikan. Joshua kuliah di Universitas terbuka mengambil jurusan S1 Ilmu Komunikasi, sama seperti Angga Yunanda.

4. Tamara Geraldine

Tamara Geraldine merupakan seorang aktris, pembawa acara, penulis, dan politikus yang eksis di layar kaca Indonesia. Diketahui dirinya juga mengambil 3 jurusan dalam waktu bersamaan di UT, yakni Sosiologi, Sastra Inggris, dan Ilmu Komunikasi. Sempat tertunda, Tamara telah lulus dari S1 Sosiologi Universitas Terbuka pada Februari 2023 lalu. Ia bahkan ikut pemilihan Duta Universitas Terbuka dan lolos sebagai finalis.