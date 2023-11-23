Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Teuku Ryan, Suami Ria Ricis yang Baru Lulus S2

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:06 WIB
Riwayat Pendidikan Teuku Ryan, Suami Ria Ricis yang Baru Lulus S2
Riwayat pendidikan Teuku Ryan, suami Ria Ricis (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Teuku Ryan menarik untuk diketahui karena jadi bahan perbincangan usai dirinya wisuda S2 beberapa hari lalu. Suami dari artis dan YouTuber Ria Ricis ini sempat diisukan bercerai lantaran sang istri tidak menghadiri wisudanya.

Publik figur yang bernama asli Teuku Rushariandi merupakan seorang selebriti kelahiran Nanggroe Aceh Darussalam tepatnya kota Langsa pada 4 Oktober 1994. Namanya mulai dikenal publik setelah dirinya pindah ke Jakarta dan menikahi Ria Ricis pada 2021 lalu.

 BACA JUGA:

Riwayat Pendidikan Teuku Ryan

Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023), Teuku Ryan pernah menempuh pendidikan di Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam dan lulus pada tahun 2016 lalu. Ia mendapat gelar Sarjana dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian.

Setelah lulus sarjana, dirinya bekerja menjadi pegawai di salah satu bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Aceh. Setelah hijrah ke Jakarta, dirinya memutuskan untuk resign dan fokus menjadi selebriti dan pengusaha bersama keluarganya di Jakarta.

 BACA JUGA:

Kemudian Ryan melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ia berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan mengambil jurusan Manajemen Bisnis. Ia baru saja diwisuda Selasa kemarin (21/11/2023). Ryan lulus dengan perolehan IPK 3,9 dan mendapat predikat cumlaude.

Awalnya ia melanjutkan kuliah sebagai tuntutan pekerjaannya di BUMN untuk naik pangkat, namun belum selesai kuliah ia memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi pekerja kantoran. Ia berharap ilmu yang didapat juga berguna di bidang pekerjaannya saat ini.

Halaman:
1 2
