HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Nafa Urbach, Ramai Kasus Penggunaan Obat Keras

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |21:15 WIB
Riwayat Pendidikan Nafa Urbach, Ramai Kasus Penggunaan Obat Keras
Riwayat pendidikan Nafa Urbach (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat Pendidikan Nafa Urbach menarik untuk diketahui. Saat ini nama Nafa Urbach tengah menjadi sorotan karena dugaan kasus penggunaan obat keras oleh sang artis. Meski demikian, kasus tersebut masih diselidiki polisi. Bagaimana dengan riwayat pendidikannya?

Nafa sempat menjadi sorotan Tanah Air karena berpindah agama saat menikah dengan artis peran Zack Lee pada 2007.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat, (24/11/2023), Nafa merintis karir di dunia hiburan sejak usia 14 tahun. Berikut riwayat pendidikan Nafa Urbach.

Riwayat Pendidikan Nafa Urbach

Artis yang memiliki nama yaitu Nafa Indria Urbach atau yang dikenal sebagai Nafa Urbach ini lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 15 Juni 1980. Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ronald Water Urbach dan Neneng Kusuma. Nafa sempat menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Politik.

