5 Idol K-Pop Ini Ternyata Lulusan Jurusan Teknik, Ada Song Joong-ki

JAKARTA – Terkenal dan cerdas, itulah daftar bintang K-Pop berikut ini yang memiliki latar belakang jurusan teknik. Mereka tetap mengutamakan pendidikan dan memilih jurusan teknik sebagai pilihan. Siapa saja?

Dilansir dari laman South China Morning Post, Sabtu (9/12/2023) idola yang memiliki pekerjaan di luar industri K-Pop sebelum debut, yaitu sebagai berikut :

BACA JUGA:

Idol K-Pop Lulusan Jurusan Teknik

1. Wei’s Daehyeon

Penyanyi berusia 25 tahun dan mantan kontestan Produce 101 musim kedua ini dulunya adalah seorang insinyur sipil – dan bahkan memiliki empat lisensi untuk membuktikannya. Menurut Koreaboo, Daehyeon memiliki sertifikat dalam bidang pengerjaan beton, survei, desain berbantuan komputer, dan pengolah kata. Menurut Buzz Kpop, dia berlatih selama sembilan bulan sebelum tampil di Produce 101. Meskipun dia tidak masuk dalam susunan pemain terakhir di acara itu, dia debut di grup lain bernama Rainz dan akhirnya bersama Wei pada tahun 2020 sebagai pemimpin grup. dan rapper.

BACA JUGA:

2. Song Joong-ki

Aktor yang mencuri hati banyak penggemar lewat perannya dalam "Descendants of the Sun", Song Joong-ki, memiliki latar belakang pendidikan di Teknik Bisnis Internasional dari Universitas Sungkyunkwan.

3. Kim Tae-yeon (SNSD)

Salah satu vokalis utama Girls' Generation, Kim Tae-yeon, atau lebih dikenal dengan nama panggung Taeyeon, mempunyai latar belakang pendidikan di jurusan Teknik Bangunan. Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia hiburan, Taeyeon mengenyam pendidikan di Dongguk University.

4. Cha Eun-woo (ASTRO)

Idol dan aktor populer Cha Eun-woo, yang dikenal sebagai visual ASTRO, mempunyai latar belakang pendidikan di Teknik Kelistrikan dan Elektronika. Sebelum menjadi bintang di dunia hiburan, Cha Eun-woo belajar di Universitas Nasional Chung-Ang.