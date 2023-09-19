Angkie Yudistia Dorong Mahasiswa MNC University Lebih Aktif dan Kreatif

JAKARTA - Staf Khusus Kepresidenan RI Angkie Yudistia mendorong mahasiswa MNC University untuk berperan aktif dan kreatif. Angkie menuturkan, keberadaan perguruan tinggi dan mahasiswa pun sangat strategis dalam melahirkan kebijakan.

Sebab, kata dia perguruan merupakan garda ke depan dalam melahirkan generasi penerus bangsa. Menurutnya, peran perguruan tinggi dan mahasiswa menjadi tonggak pembangunan bangsa.

“Mahasiswa penting untuk berpartisipasi aktif mengekspresikan pendapatnya karena ekspresi pendapatnya kita tau bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi," ucapnya dikutip Selasa (19/9/2023), dalam kuliah perdana bertema Cultivating An Entrepreneurial Spirit In The Next Generation di Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, (18/9/2023).

Menurut Angkie, pemerintah membutuhkan perguruan tinggi seperti MNC University untuk merekomendasikan berbagai penelitian akademisnya. Dia mendorong pendidikan inklusif di Indonesia dapat terwujud agar semua bisa mendapatkan akses pendidikan.