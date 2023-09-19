Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Angkie Yudistia Dorong Mahasiswa MNC University Lebih Aktif dan Kreatif

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:52 WIB
Angkie Yudistia Dorong Mahasiswa MNC University Lebih Aktif dan Kreatif
Mahasiswa MNC University diminta jangan menyerah menggapai cita-cita (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus Kepresidenan RI Angkie Yudistia mendorong mahasiswa MNC University untuk berperan aktif dan kreatif. Angkie menuturkan, keberadaan perguruan tinggi dan mahasiswa pun sangat strategis dalam melahirkan kebijakan.

Sebab, kata dia perguruan merupakan garda ke depan dalam melahirkan generasi penerus bangsa. Menurutnya, peran perguruan tinggi dan mahasiswa menjadi tonggak pembangunan bangsa.

“Mahasiswa penting untuk berpartisipasi aktif mengekspresikan pendapatnya karena ekspresi pendapatnya kita tau bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi," ucapnya dikutip Selasa (19/9/2023), dalam kuliah perdana bertema Cultivating An Entrepreneurial Spirit In The Next Generation di Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, (18/9/2023).

 BACA JUGA:

Menurut Angkie, pemerintah membutuhkan perguruan tinggi seperti MNC University untuk merekomendasikan berbagai penelitian akademisnya. Dia mendorong pendidikan inklusif di Indonesia dapat terwujud agar semua bisa mendapatkan akses pendidikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192829/mnc_university-cNF2_large.jpg
Perluas Wawasan Industri Mahasiswa, MNC University Gelar Company Visit ke McDonald’s
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871/mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082/mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079/mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement