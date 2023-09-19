Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Guru SMP Negeri Menangis Gajinya Ditahan Kepala Sekolah, Ini Faktanya

Aminurasid , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:00 WIB
Viral Guru SMP Negeri Menangis Gajinya Ditahan Kepala Sekolah, Ini Faktanya
Viral guru di Medan terlambat gajian dan curhat di media sosial (Foto: Aminurasid)
A
A
A

MEDAN - Beredar viral di media sosial tangis guru di SMP negeri di kota Medan, Sumatra Utara. Para guru mengaku gaji mereka tidak dibayar dan menjadi korban intimidasi oleh kepala sekolah. Apa yang sebenarnya terjadi?

Para guru tersebut mengajar di SMPN 15 jalan Selamat Ujung, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumatra Utara. Salah satu guru, Conny Jeanny Matulessy didampingi para rekannya menunjukkan sejumlah fakta bahwa apa yang disampaikannnya bukan fitnah belaka.

Salah satunya postingan kepala sekolah pada aplikasi perpesanan bernada ejekan dan mengolok-olok. Conny mengaku diintimidasi lantaran upayanya meminta petunjuk ke dinas pendidikan kota medan malah berujung surat peringatan dari kepala sekolah sekolah.

Isi peringatan menyatakan ibu guru Conny meninggalkan tugas mengajarnya. Tuduhan ini disangkal Conny serta para guru lainnya yang mengalami penundaan gaji serta intimidasi oleh kepala sekolah. Conny mengaku kehilangan hak mendapatkan uang makan ASN lantaran kinerjanya tidak diceklis oleh atasan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193293/viral-BGYM_large.jpg
Viral Mahasiswi Unima Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual oleh Dosen Hingga Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192741/viral-sQ4h_large.jpg
Viral, Dosen UIM Makassar Ludahi Kasir Perempuan Usai Ditegur Serobot Antrean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501/viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285/bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186179/viral-mFVM_large.jpg
Viral Siswa SMAN 10 Makassar Kompak Selamatkan Kucing yang Tercebur di Kolam Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/624/3185837/viral-DMT3_large.jpg
Viral, Bocah SD Naik KRL Subuh-subuh dari Parung ke Klender demi Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement