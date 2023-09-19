Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Guru Besar Baru UNS Siap Majukan Pendidikan Tinggi Berkelas Dunia

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |10:24 WIB
5 Guru Besar Baru UNS Siap Majukan Pendidikan Tinggi Berkelas Dunia
Guru Besar UNS siap majukan pendidikan berkelas dunia (Foto: Humas UNS)
SURAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menambah lima Guru Besar baru dari empat fakultas. Mereka akan menjadi garda terdepan untuk mendukung perguruan tinggi berskala kelas dunia atau world class university.  

Dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (19/9/2023), kelima Guru Besar baru tersebut akan dikukuhkan Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (19/9/2023). Dalam Konferensi Pers, Senin (18/9/2023) Sekretaris Senat Akademik UNS, Prof. Ir. Ari Handono Ramelan, M.Sc.(Hons), Ph.D. mengatakan kelima Guru Besar tersebut yang pertama yaitu Prof. Dr. Ars. Avi Marlina, S.T., M.T. dan akan dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Transformasi Budaya Bermukim pada Fakultas Teknik (FT). Prof. Avi Marlina merupakan Guru Besar ke-273 UNS dan ke-25 FT dengan pidato inaugurasi berjudul “Arsitektur Regeneratif Menuju Keberlanjutan Kawasan Warisan Budaya Baluwarti Surakarta”.

 BACA JUGA:

Kedua Prof. Dr. Eko Pujiyanto, S.Si., M.T. akan dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen Kualitas pada FT. Prof. Eko Pujiyanto merupakan Guru Besar ke-274 UNS dan ke-26 FT dengan pidato inaugurasi berjudul “Rekayasa Kualitas Produk Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Manufaktur Yang Berkelanjutan”.

Ketiga Prof. Dr. Kundharu Saddhono, S.S., M.Hum. akan dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Sosiolinguistik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Prof. Kundharu Saddhono merupakan Guru Besar ke- 275 UNS dan ke-70 FKIP dengan pidato inaugurasi berjudul “Bahasa Indonesia Menuju Bahasa Internasional Dalam Perspektif Sosiolinguistik”.

 BACA JUGA:

Keempat Prof. Dr. dr. Pamudji Utomo, Sp.OT(K). akan dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Orthopaedi Tulang Belakang pada Fakultas Kedokteran (FK). Prof. Pamudji Utomo merupakan Guru Besar ke-276 UNS dan ke-48 FK dengan pidato inaugurasi berjudul “Penanganan Penyakit Tulang Belakang Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia”.

