HOME EDUKASI SEKOLAH

Siswa Wajib Menulis, Guru Kembalikan Budaya Tulis Tangan ke Sekolah

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:18 WIB
Siswa Wajib Menulis, Guru Kembalikan Budaya Tulis Tangan ke Sekolah
Budaya tulis tangan dikembalikan ke sekolah (Foto: Freepik)
A
A
A

SWEDIA - Era gadget membuat para siswa belajar dengan instan. Sebagian dari mereka malas menulis dan lebih senang mengetik.

Di Swedia bulan lalu, banyak guru mereka yang memberikan penekanan baru pada buku cetak, waktu membaca yang tenang dan latihan menulis tangan. Sekolah di sana mulai mengembalikan tulisan tangan.

Kembalinya cara belajar yang lebih tradisional merupakan respons terhadap pertanyaan para politisi dan pakar apakah pendekatan pendidikan yang sangat digital di negara ini, termasuk pengenalan tablet di taman kanak-kanak, telah menyebabkan penurunan keterampilan dasar.

Menteri Sekolah Swedia Lotta Edholm, yang menjabat 11 bulan lalu sebagai bagian dari pemerintahan koalisi kanan-tengah yang baru, adalah salah satu kritikus terbesar terhadap penggunaan teknologi secara habis-habisan.

“Siswa Swedia membutuhkan lebih banyak buku pelajaran,” kata Edholm dikutip dari AP, Selasa (12/9/2023).

“Buku fisika penting untuk pembelajaran siswa,” katanya.

Halaman:
1 2
