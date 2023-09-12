2 Siswa SMP Berprestasi di Bidang Sains Nalaria Realistik, Apa Itu?

SOLO - Dua siswa SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta berhasil meraih juara dalam kompetisi sains tingkat nasional. Mereka lolos dalam babak final Kompetisi Sains Nalaria Realistik (KSNR). Apa itu?

Sains Nalaria Realistik adalah suatu konsep pembelajaran baru yang menekankan penggunaan daya nalar. Dengan banyak mengerjakan soal-soal ini bisa melatih dan mengetahui seberapa jauh kemampuan dan pemahaman yang dimiliki.

Dengan demikian, ketika masih ada materi yang belum diketahui, maka bisa dipelajari kembali. Suatu konsep pembelajaran yang menekankan penggunaan daya nalar dalam memahami Matematika dan Sains.

Kedua siswa berprestasi ITU adalah Dhanunrendra Mukti Widodo dengan meraih medali perunggu dan uang pembinaan. Sedangkan Amira Hasna Ramadhani Rahayu meraih medali perak dan uang pembinaan.

Kepala SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta, Muhdiyatmoko mengapresiasi atas prestasi para siswa di Kompetisi Sains Nasional. Dia mengaku bangga dan bersyukur atas pencapaian para siswa.

“Ajang perlombaan ini pertama kali diikuti melalui seleksi Asesmen Sains Muhammadiyah kemudian diseleksi lagi, sehingga memperoleh empat siswa. Empat siswa tersebut mampu mewarnai perlombaan tingkat nasional,” kata Muhdiyatmoko, Selasa (12/9/2023).

Dikatakannya, keempat siswa yang menjadi delegasi sekolah karena lolos final kompetisi sains nasional berasal dari kelas 7 dan 8. Siswa kelas 7 yaitu Abrar Rasya Ajira, Arkana Haqqi Sandyo Pratomo, dan Dhanunrendra Mukti Widodo. Adapun siswa kelas 8 yaitu Amira Hasna Ramadhani Rahayu. Koordinator Lomba Nurul Fitria mengaku bersyukur dengan prestasi pertama di bidang Sains. Pihaknya sebelumnya telah melakukan pembekalan rutin kurang lebih satu minggu.

“Prestasi ini karena semangat kolaborasi antara tim IPA SMP Muh PK dan anak-anak,” kata Nurul Fitria.